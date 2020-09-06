На севере КАД Санкт-Петербурга открыто движение по реконструированному участку внешнего кольца

© rosavtodor.gov.ru

Летом подрядчик по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уложил на участке внешнего кольца верхние слои асфальтобетонного покрытия из ЩМА. После чего дорожники завершили работы по обустройству: смонтировали металлическое барьерное ограждение, шумозащитные экраны, сетчатое ограждение полосы отвода, рамные опоры дорожных знаков, нанесли горизонтальную разметку из термопластичных материалов, а также благоустроили прилегающую территорию.

Основные работы по реконструкции магистрали завершены. На участке от проспекта Энгельса до ЗСД протяженностью 14,3 км выполнено усиление существующей дорожной одежды с расширением проезжей части с четырех до шести полос движения, устроена новая система водоотвода с установкой 24 очистных сооружений, смонтировано более 35 000 кв.м. шумозащитного ограждения и 59 000 погонных метров барьерного ограждения, на съездах транспортных развязок установлены фронтальные ограждения, параметры дороги доведены до категории I-б.

© rosavtodor.gov.ru

Объект включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», одной из задач которого является ликвидация «узких» мест. Интенсивность движения на магистрали сегодня варьируется от 60 тыс. до 220 тыс. автомобилей в сутки на разных участках и продолжает расти с каждым годом. С учетом темпов жилой застройки северной части Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области четырехполосный участок перестал бы в перспективе справляться с растущим трафиком. Расширение участка до шести полос позволит обеспечить транспортную доступность территорий в будущем.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

До ввода всего участка в эксплуатацию, запланированного на октябрь 2020 года, специалистам предстоит завершить работы по расстановке технических средств организации движения с установкой комплексов автоматической фиксации правонарушений, выполнить работы по настройке автоматизированной системы управления дорожным движением с учетом добавившейся полосы, а также работы, связанные с рекультивацией технологических площадок.