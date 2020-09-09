Новейшая ЗРС С-300В4 впервые поступила в зенитное ракетное соединение ВВО в Еврейской автономии

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-09/1599631032_snimok.jpg © topwar.ru

В рамках перевооружения войск Восточного военного округа на современную военную технику, в зенитное ракетное соединение ВВО впервые на Дальнем Востоке поступила новейшая зенитная ракетная система на гусеничной базе С-300В4.

Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение формирования зенитного ракетного соединения. После этих мероприятий личный состав был отправлен в учебный центр в городе Оренбурге, где успешно прошел обучение и получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники.

Освоение новейшего вооружения, военной и специальной техники проходило в несколько этапов. На начальном прошли организационные и технические мероприятия по приему и проверке систем вооружения и базового шасси. На полигоне «Капустин Яр» в ходе практической работы расчёты С-300В4 выполнили поиск и обнаружение целей, после чего произведены пуски ракет по малоразмерным быстролетящим целям. Мишенями являлись ракеты типа «Саман», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Оса». Они были поражены при входе в зону поражения ракетами ЗРС С-300В4.

На заключительном этапе личным составом соединения военная техника была погружена на платформы воинского эшелона и отправлена к месту постоянной дислокации в Еврейскую автономную область.