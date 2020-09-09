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Армия и Флот

Новейшая ЗРС С-300В4 впервые поступила в зенитное ракетное соединение ВВО в Еврейской автономии

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-09/1599631032_snimok.jpghttps://topwar.ru/uploads/posts/2020-09/1599631032_snimok.jpg © topwar.ru

В рамках перевооружения войск Восточного военного округа на современную военную технику, в зенитное ракетное соединение ВВО впервые на Дальнем Востоке поступила новейшая зенитная ракетная система на гусеничной базе С-300В4.

Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение формирования зенитного ракетного соединения. После этих мероприятий личный состав был отправлен в учебный центр в городе Оренбурге, где успешно прошел обучение и получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники.

Освоение новейшего вооружения, военной и специальной техники проходило в несколько этапов. На начальном прошли организационные и технические мероприятия по приему и проверке систем вооружения и базового шасси. На полигоне «Капустин Яр» в ходе практической работы расчёты С-300В4 выполнили поиск и обнаружение целей, после чего произведены пуски ракет по малоразмерным быстролетящим целям. Мишенями являлись ракеты типа «Саман», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Оса». Они были поражены при входе в зону поражения ракетами ЗРС С-300В4.

На заключительном этапе личным составом соединения военная техника была погружена на платформы воинского эшелона и отправлена к месту постоянной дислокации в Еврейскую автономную область.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12313253@egNews

ВС РФ, ВВО, С-300В4
  • Seriomilander Seriomilander
    09.09.2013:04:06

    Зенитчики вновь сформированной 38-й зенитно-ракетной бригады Восточного военного округа 31-го января 2020-го года в рамках Единого дня приемки военной продукции получат бригадный комплект зенитно-ракетного комплекса С-300В4

    Боевые расчеты проходят полугодовую переподготовку на полигоне Капустин Яр, выполняя учебные стрельбы.

    Новая 38-я зенитно-ракетная бригада (Войсковая часть 47836) развернута на территории Старого Аэропорта села Птичник, Биробиджанского района, Еврейская Автономная область.

    P.S. Теперь С-300В4 стоит на защите всех четырех военных округов!

    28-ая зрбр ЦВО (Мирный, Кировская область)

    77-ая зрбр ЮВО (Кореновск, Краснодарский край)

    202-ая зрбр ЗВО (Наро-Фоминск, Московская область)

    38-ая зрбр ВВО (с. Птичник, Еврейская авт. обл.)

    Отредактировано: Seriomilander~13:16 09.09.20
    #1208474
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