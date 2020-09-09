В Мордовии запущено производство топливных гранул

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В Зубово-Полянском районе Мордовии открыто новое производство на Вышинском деревообрабатывающем комбинате. Из осины и прочей низкосортной древесины будут производить топливные гранулы объёмом примерно 800 тонн в месяц. Продукцию предполагается поставлять в страны ЕС, Подмосковье и другие регионы России.

Ранее был запущен цех переработки низкосортной древесины, построено общежитие в Выше для приезжих специалистов. Сейчас на комбинате работают более 60 человек, 20 дополнительных рабочих мест создано в рамках расширения производства.

В перспективе у предприятия ещё несколько этапов развития. Сейчас уже начали строительство цеха по изготовлению подпорок для виноградной лозы и фруктовых деревьев, далее планируется строительство сушильного комплекса, объёмом 160 кубических метров древесины за 10 дней. Общая стоимость проекта составляет около 225 млн рублей. Количество работающих планируется увеличить до 110 человек.