В Татарстане открыли сразу несколько спортивных комплексов
В регионе были открыты спортивные объекты, построенные за счёт бюджета Республики в честь 100-летия образования Татарской АССР.
В Казани открыт футбольно-регбийный манеж «Искандер». В режиме видеоконференции также были открыты футбольный манеж «Максат» (г.Казань), спортивный комплекс «Импульс» (г.Буинск), универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» (с.Средняя Камышла Нурлатского муниципального района), крытый плавательный бассейн «Тамчы» (с.Муслюмово).
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