В Татарстане открыли сразу несколько спортивных комплексов

© tatarstan.ru

В регионе были открыты спортивные объекты, построенные за счёт бюджета Республики в честь 100-летия образования Татарской АССР.

В Казани открыт футбольно-регбийный манеж «Искандер». В режиме видеоконференции также были открыты футбольный манеж «Максат» (г.Казань), спортивный комплекс «Импульс» (г.Буинск), универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» (с.Средняя Камышла Нурлатского муниципального района), крытый плавательный бассейн «Тамчы» (с.Муслюмово).

© kzn.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© minsport.gov.ru

© minsport.gov.ru

© minsport.gov.ru

© minsport.gov.ru

© minsport.gov.ru

© tatarstan.ru

https://tatarst...ews/1824048.htm