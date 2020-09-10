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Спортивные объекты

В Татарстане открыли сразу несколько спортивных комплексов

 © tatarstan.ru

В регионе были открыты спортивные объекты, построенные за счёт бюджета Республики в честь 100-летия образования Татарской АССР.

В Казани открыт футбольно-регбийный манеж «Искандер». В режиме видеоконференции также были открыты футбольный манеж «Максат» (г.Казань), спортивный комплекс «Импульс» (г.Буинск), универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» (с.Средняя Камышла Нурлатского муниципального района), крытый плавательный бассейн «Тамчы» (с.Муслюмово).

 © kzn.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © minsport.gov.ru

 © minsport.gov.ru

 © minsport.gov.ru

 © minsport.gov.ru

 © minsport.gov.ru

 © tatarstan.ru

https://tatarst...ews/1824048.htm

Источник: https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35217/

спортивные объекты, Татарстан
  • Нет аватара termometrix
    10.09.2018:11:05

    ©Видео с youtube.com

     © minsport.gov.ru

     © minsport.gov.ru

    Отредактировано: termometrix~18:12 10.09.20
    #1208641
  • Нет аватара termometrix
    10.09.2018:34:48

    Спортивные новости

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    В Новосибирске закончено строительство регионального центра волейбола

     © sib.fm

     © infopro54.ru

     © gosrf.ru

    Строительство волейбольной арены в Белгороде близится к завершению.Один из руководителей проекта-олимпийский и мировой чемпион Тарас Хтей

    ©Видео с youtube.com

    Ледовый дворец «Кузбасс"

     © static.ngs.ru

    "Кузбасс-Арена».Дворец спорта.Обещают сдать в 2022 г.

     © s12.stc.all.kpcdn.net

    В масштабном спорткомплексе «Кузбасс-Арена» площадью около 54 тыс. кв. м разместятся основное волейбольное поле размером 18×9 метров с трибунами для 6 тыс зрителей, 50-метровый бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиница, ресторан. Это будет единственный за Уралом спортивный комплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта. Стоимость: 7,5 млрд руб.

    Посмотрим…

    Отредактировано: termometrix~19:53 10.09.20
    #1208646
    • Нет аватара termometrix
      10.09.2019:08:35

      Всегда помнить и гордиться:Исполняется 60 лет победе сборной СССР на первом в истории Чемпионате Европы по футболу

       © minsport.gov.ru

       © minsport.gov.ru

      https://minspor...tre/news/35061/

      #1208648
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