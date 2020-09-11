В Иванове на городские маршруты вышли новые троллейбусы, поступившие в регион по нацпроекту

© rosavtodor.gov.ru

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городской автопарк Иваново пополнился новыми низкопольными троллейбусами. Сегодня состоялась передача первых пяти транспортных средств, остальные будут поставлены в регион до 15 ноября текущего года.

Троллейбус марки «Адмирал» вместимостью 96 пассажиров в настоящее время является самой современной модификацией на российском рынке. Его производитель — российская компания «ПК Транспортные системы», машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Троллейбусы приобретены в лизинг по договору с ПАО «ГТЛК» с 60-процентной скидкой.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Водитель Елена Оганесова отметила, что кабина троллейбуса обеспечена максимальной обзорностью. Кроме того, здесь установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи.

За состоянием здоровья водителя будет следить специальная система контроля, а электропневматические двери с системой антиприщемления пассажиров позволят не допустить того, чтобы люди оказались зажаты в дверных проемах. Кроме того, для обеспечения безопасности двери оснащены системами «антиход»: троллейбус не сможет начать движение в случае, если двери не закрыты или закрыты не полностью. Машина также оснащена автономным ходом, что позволит троллейбусу, например, объехать место ДТП, или продолжить движение при отключении электроэнергии.

© rosavtodor.gov.ru

Салон троллейбуса оснащен климат-контролем и современной системой мультимедиа, здесь есть WI-FI и usb-разъемы для подзарядки мобильных телефонов, также предусмотрена возможность оплатить проезд банковской картой.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Комфортно и удобно будет всем, в том числе и маломобильным пассажирам: в новом троллейбусе есть откидная аппарель, а также предусмотрено место для инвалидной коляски с системой фиксации и оповещения водителя.

Свою первую поездку троллейбус совершил по так называемому малому кольцу: Вокзальная площадь — Шереметьевский проспект — проспект Ленина — улица Карла Маркса — Вокзальная площадь. Пассажиры остались довольны новым транспортом. Так, жительница Иванова — молодая мама — рассказала, что часто ездит по городу с коляской, и низкопольный троллейбус «Адмирал» в таких поездках максимально комфортен.

Напомним, в 2020 году Минтранс России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал оказывать содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта. Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга — путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости.

Помимо Ивановской области новый пассажирский транспорт появится еще в 11 городских агломерациях: Белгородской, Воронежской, Екатеринбургской, Пермской, Казанской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Самарско-Тольяттинской и Череповецкой. В совокупности в регионы будет поставлено 447 газомоторных автобусов большого класса и 64 троллейбуса.