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Транспорт и логистика

В Иванове на городские маршруты вышли новые троллейбусы, поступившие в регион по нацпроекту

 © rosavtodor.gov.ru

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городской автопарк Иваново пополнился новыми низкопольными троллейбусами. Сегодня состоялась передача первых пяти транспортных средств, остальные будут поставлены в регион до 15 ноября текущего года.

Троллейбус марки «Адмирал» вместимостью 96 пассажиров в настоящее время является самой современной модификацией на российском рынке. Его производитель — российская компания «ПК Транспортные системы», машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Троллейбусы приобретены в лизинг по договору с ПАО «ГТЛК» с 60-процентной скидкой.

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

Водитель Елена Оганесова отметила, что кабина троллейбуса обеспечена максимальной обзорностью. Кроме того, здесь установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи.

За состоянием здоровья водителя будет следить специальная система контроля, а электропневматические двери с системой антиприщемления пассажиров позволят не допустить того, чтобы люди оказались зажаты в дверных проемах. Кроме того, для обеспечения безопасности двери оснащены системами «антиход»: троллейбус не сможет начать движение в случае, если двери не закрыты или закрыты не полностью. Машина также оснащена автономным ходом, что позволит троллейбусу, например, объехать место ДТП, или продолжить движение при отключении электроэнергии.

 © rosavtodor.gov.ru

Салон троллейбуса оснащен климат-контролем и современной системой мультимедиа, здесь есть WI-FI и usb-разъемы для подзарядки мобильных телефонов, также предусмотрена возможность оплатить проезд банковской картой.

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

 © rosavtodor.gov.ru

Комфортно и удобно будет всем, в том числе и маломобильным пассажирам: в новом троллейбусе есть откидная аппарель, а также предусмотрено место для инвалидной коляски с системой фиксации и оповещения водителя.

Свою первую поездку троллейбус совершил по так называемому малому кольцу: Вокзальная площадь — Шереметьевский проспект — проспект Ленина — улица Карла Маркса — Вокзальная площадь. Пассажиры остались довольны новым транспортом. Так, жительница Иванова — молодая мама — рассказала, что часто ездит по городу с коляской, и низкопольный троллейбус «Адмирал» в таких поездках максимально комфортен.

Напомним, в 2020 году Минтранс России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал оказывать содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта. Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга — путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости.

Помимо Ивановской области новый пассажирский транспорт появится еще в 11 городских агломерациях: Белгородской, Воронежской, Екатеринбургской, Пермской, Казанской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Самарско-Тольяттинской и Череповецкой. В совокупности в регионы будет поставлено 447 газомоторных автобусов большого класса и 64 троллейбуса.
Источник: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/vesti-regionov/365821

автобусы, ПК Транспортные системы, Ивановская область
  • Нет аватара termometrix
    11.09.2011:04:37

     © rosavtodor.gov.ru

    #1208725
  • Нет аватара termometrix
    11.09.2011:09:00

    2019 г.

    ©Видео с youtube.com

    https://sdelano...81%D0%B8%D1%8F/

    #1208728
  • Нет аватара termometrix
    11.09.2012:13:07

    София,Евросоюз

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

    «Польско"-немецкие Песа за счет евродотации.То есть Евросоюз платит за себя,рынок сбыта обеспечивает для своей продукции.

     © gradat.bg

     © gradat.bg

    Бухарест

     © c8.alamy.com

     © upload.wikimedia.org

     © public-transport.net

     © media-cdn.tripadvisor.com

    Специально для Варшавы-телеграммное поздравление до радио «Некст»…

     © solarisbus.com

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

     © upload.wikimedia.org

    Отредактировано: termometrix~12:44 11.09.20
    #1208733
    • Ibragim Gustavo Ibragim Gustavo
      11.09.2013:36:57

      к чему это?

      #1208747
      • Нет аватара termometrix
        11.09.2014:06:00

        К любопитным.

        #1208750
        • Нет аватара Back2Rio
          11.09.2016:44:34

          А смысл приводить в пример две самые бедные страны Евросоюза? И о чём этот пример вообще говорит или не говорит?

          #1208766
          • Нет аватара termometrix
            11.09.2017:24:48

            Как самые бедные? Мечта для некоторых в Белоруссии,зарплаты номинальные у этих бедняков в 2 раза выше чем в РБ? Могу приводить примеры и среди самых богатых.

            Вы чувствуете себя лично затронутыми,не понимаю?

            Россия в отличие от Запада и этих на фото не считает себя раем на земле в виде материального благосостояния.Не устраивает перевороты в этих странах и спутниковые наводки по Телеграмм-каналам,Россия и лично Президент России никогда не занимал позицию и никогда не вмешивался во внутренних проблемах Польши,Румынии или где-нибудь в ЕС ,никогда столь нагло ицинично не рашел кто должен быть президентом,а эти занимают позицию…что конечно смешно.

            Отредактировано: termometrix~17:53 11.09.20
            #1208775
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