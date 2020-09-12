В Белгородской области открыт детский сад на 350 мест

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Торжественное открытие детского сада № 15 «Тропинка детства» в ЖК «Новая Заря» состоялось 8 сентября.

Двухэтажное здание общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров строители ЖБК-1 возвели и ввели в эксплуатацию за год.

На возведение объекта было направлено порядка 275 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Это образовательное учреждение одно из самых крупных в Белгородской области.

Оно было спроектировано с учетом всех потребностей образовательного учреждения. Кроме этого, были внесены эксклюзивные элементы, которые сделали детский сад не похожим на другие.

В прошлом году была открыта школа «Вектор успеха» со стадионом и бассейном, и теперь, с открытием детского сада, жилой комплекс «Новая заря» стал полноценным микрорайоном, в котором есть все необходимое для современной жизни.

Детский сад в ЖК «Новая заря» отличается от аналогичных учреждений технологическим оснащением и концепцией. Он оборудован различными электронными системами для создания комфорта и безопасности детей. В частности, каждая группа оборудована аудиодомофонами, а также системой контроля и управления доступом. По периметру ведется видеонаблюдение, а для удобства родителей здание оснащено навигацией. В нем всё продумано до мелочей. Даже лестничные клетки имеют индивидуальное оформление. На одной иллюстрируются памятные места Белгородской области, на другой представлена выставка детских работ, третья знакомит детей с правилами поведения на дороге. Для изучения правил дорожного движения на территории сада дополнительно оборудована специальная площадка. Игровые комнаты оснащены развивающим оборудованием. Спортивный зал оснащен множеством различных детских тренажеров, актовый зал — музыкальными инструментами. На входе посетителей встречает символичная «тропинка детства» в виде бренд-стены из натурального мха. На детских игровых площадках установлено современное оборудование, в теневых навесах — уличная мебель. На территории учреждения расположились амфитеатр, метеоплощадка, мини-стадион с зонами для игры в футбол и баскетбол и трибунами для родителей.

В новом учреждении реализован принцип безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. Для их удобства главный вход в здание и отдельные входы в группы по периметру первого этажа организованы с уровня земли, отсутствуют бордюры и выступающие элементы. Кроме того, на территории имеются две парковки и колясочная.

Новые технологические решения включают в себя автономное отопление и подачу горячей воды из собственной котельной, современный пищеблок для здорового питания детей. Впервые в дошкольном учреждении региона внедрена система рециклинга дождевой воды, когда вода с крыши аккумулируется в специальных емкостях и используется для полива растений в засушливое время.

Кроме того, здание детского сада имеет оригинальную тематическую подсветку, которая меняется в зависимости от времени года. «Тропинка детства» — единственное в Белгородской области образовательное учреждение, оснащенное подобными технологиями. Данное решение было реализовано по инициативе застройщика ЖБК-1. Также перед детским садом организован бульвар, который связывает его с жилым комплексом.

В строительстве детского сада использованы качественные строительные материалы Завода ЖБК-1 — керамзитобетонные блоки, плиты перекрытий, лестничные марши, тротуарная плитка, экологичные деревянные окна и др.

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