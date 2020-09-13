Южный завод тяжёлого машиностроения изготовил два станка для заводов Урала и Сибири

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Южный завод тяжёлого машиностроения, расположенный в Краснодаре, изготовил два новых станка.

Токарно-карусельный станок с ЧПУ, оснащённый магазином с автоматической сменой инструмента и имеющий повышенный класс точности предназначен для завода из Свердловской области. Это одно из самых крупных предприятий России, основным направлением деятельности которого является проектирование и строительство энергетических объектов.

© stanki-zavod.ru

Также на ЮЗТС изготовлен двухстоечный двухсуппортной станок с системой индикации и позиционного управления. Его заказчиком является самый масштабный в Урало-Сибирском регионе производитель тяговых электрических машин средней мощности из Новосибирска.

Сейчас оба станка проходят внутреннюю приемку ОТК, в ближайшее время они будут отгружены заказчикам.

На конечной стадии находится производство токарно-карусельного станка для екатеринбургского машиностроительного завода имени Калинина. Он имеет современное устройство ЧПУ, а также ряд опций, улучшающие его эксплуатационные свойства, эргономику и безопасность. Профиль заказчика — оборонная промышленность, а также электропогрузчики и коммунальные вакуумные машины.

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