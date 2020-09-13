Российские студенты — победители международного конкурса Globcom 2020

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Студентки СПбГУ (направление «Реклама и связи с общественностью») Анастасия Алексеева и Дарья Родичева стали победителями международного конкурса Globcom 2020.

В этом году финальный симпозиум, объединяющий университеты со всего мира, прошел в онлайн-формате в связи с пандемической обстановкой. Организатором мероприятия выступил Вильнюсский университет.

Globcom — это международная площадка, объединяющая молодых специалистов и экспертов в области массовых коммуникаций из 14 вузов со всего мира. Конкурс проходит ежегодно с 2002 года. Рабочий язык — английский. Студенты СПбГУ разрабатывают свои проекты в рамках курса «Творческий практикум», получая знания и навыки в области планирования PR-кампаний, а также практикуют профессиональный английский язык.

В число учебных заведений — членов проекта входят престижные образовательные центры в области массовых и международных коммуникаций: Санкт-Петербургский государственный университет (Россия), Городской университет Лидса (Великобритания), Колледж Эмерсон (США), Университет Кертин (Австралия), Оклендский технологический университет (Новая Зеландия), Университет Эрфурта (Германия), Стелленбосский университет (ЮАР), Университет Рамона Лулля (Испания), Университет Удине (Италия), Политехнический институт Лиссабона (Португалия), Университет Чулалонгкорна (Таиланд), Институт журналистики и массовых коммуникаций (Индия), Университет шейха Зайеда (ОАЭ), Вильнюсский университет (Литва).

В этом году «клиентом» выступило правительство Литвы с кейсом по формированию бренда балтийского государства и продвижению его на глобальной арене. Команда Анастасии и Дарьи разработала PR-проект, который был представлен на очных защитах и по итогам выставления оценок стал лучшим из предложений всех девяти команд.