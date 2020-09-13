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Образование

Российские студенты — победители международного конкурса Globcom 2020

 © spbu.ru

Студентки СПбГУ (направление «Реклама и связи с общественностью») Анастасия Алексеева и Дарья Родичева стали победителями международного конкурса Globcom 2020.

В этом году финальный симпозиум, объединяющий университеты со всего мира, прошел в онлайн-формате в связи с пандемической обстановкой. Организатором мероприятия выступил Вильнюсский университет.

Globcom — это международная площадка, объединяющая молодых специалистов и экспертов в области массовых коммуникаций из 14 вузов со всего мира. Конкурс проходит ежегодно с 2002 года. Рабочий язык — английский. Студенты СПбГУ разрабатывают свои проекты в рамках курса «Творческий практикум», получая знания и навыки в области планирования PR-кампаний, а также практикуют профессиональный английский язык.

В число учебных заведений — членов проекта входят престижные образовательные центры в области массовых и международных коммуникаций: Санкт-Петербургский государственный университет (Россия), Городской университет Лидса (Великобритания), Колледж Эмерсон (США), Университет Кертин (Австралия), Оклендский технологический университет (Новая Зеландия), Университет Эрфурта (Германия), Стелленбосский университет (ЮАР), Университет Рамона Лулля (Испания), Университет Удине (Италия), Политехнический институт Лиссабона (Португалия), Университет Чулалонгкорна (Таиланд), Институт журналистики и массовых коммуникаций (Индия), Университет шейха Зайеда (ОАЭ), Вильнюсский университет (Литва).

В этом году «клиентом» выступило правительство Литвы с кейсом по формированию бренда балтийского государства и продвижению его на глобальной арене. Команда Анастасии и Дарьи разработала PR-проект, который был представлен на очных защитах и по итогам выставления оценок стал лучшим из предложений всех девяти команд.
Источник: https://spbu.ru/news-events/novosti...zhdunarodnogo-konkursa-globcom-2020

образование, СПбГУ, междунодродный конкурс, пи-ар технологии
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    13.09.2023:05:48

    Не, ребята, за рекламу плюс ставить не буду

    #1208977
    • Нет аватара termometrix
      13.09.2023:15:12

      Но реклама/или пропаганда своего труда/ это один из важнейших способов по продвижению своей продукции,своего продукта на рынке. Вот в плановой экономике абсолютно директивного типа на 100%, все было по-другому. Более того,очень хорошо что у нас есть специалистов высокого уровня в области пропаганды и создания положительного имиджа России в условиях интенсивной информационной войны против нее. Подумайте немного пошире. Все эти наработки тайные и явные можно использовать на благо России! Например в области туризма,формирования и положительного образа страны,более привлекательного.

      «Лучшая защита-нападение». Автор хорошо известен.

      ---------

      Хотя и во времена СССР и СЭВ реклама существовала.

      Отредактировано: termometrix~08:15 14.09.20
      #1208978
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        14.09.2000:09:03

        Подумайте немного пошире

        Пытаюсь.

        Но не получается, реклама лезет из всех щелей, орёт и доводит до бешенства. Она в телевизоре и в кинотеатре, в интернете и на телефоне, на улице и в СуНе.

        Лично я пас.

        #1208981
        • Нет аватара termometrix
          14.09.2000:24:41

          Согласен,что рутинная реклама бесит.Но тут о другом.

          Прочитайте внимательно задание

          В этом году «клиентом» выступило правительство Литвы с кейсом/практической задачей/ по формированию бренда балтийского государства и продвижению его на глобальной арене. Команда Анастасии и Дарьи разработала PR-проект, который был представлен на очных защитах и по итогам выставления оценок стал лучшим из предложений всех девяти команд.

          Например международная туристическая реклама специально для России не помешает.Ибо она очень слабо развита у нас и вне пределах страны.

          Отредактировано: termometrix~09:56 14.09.20
          #1208982
  • Нет аватара termometrix
    14.09.2009:48:33

    Реклама во времена СССР для внутренного и иностранного рынков

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     © detstvoto.net

    Чехословакия

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     © skodacommunity.de

    Румыния

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    Отредактировано: termometrix~10:40 14.09.20
    #1209004
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