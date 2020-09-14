АО «Элеконд» разработало новые типы танталовых и электролитических конденсаторов

Сарапульское ОАО «Элеконд» в рамках импортозамещения предлагает новые конденсаторы для использования в аппаратуре гражданского назначения.

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В числе новых разработок объёмно-пористые танталовые конденсаторы К52-29, К52-30 и оксидно-полупроводниковые танталовые конденсаторы К53-79, К53-80, оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы К50-99, К50-100, К50-101, К50-102, К50-103. Конденсаторы полярные, постоянной ёмкости, предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока и в импульсных режимах. Конденсаторы для поверхностного монтажа в сопоставимых номиналах, обеспечивают импортозамещение зарубежных малогабаритных аналогов.

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