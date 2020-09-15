В г. Тобольске построена новая ледовая арена

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15 сентября начались первые тренировки хоккеистов на новой ледовой арене города, построенной по программе развития городской инфраструктуры «Тобольск-2020». Второй корт Дворца спорта «Кристалл» оснащен по последнему слову техники. Такое же оборудование производства Санкт-Петербурга установлено на олимпийских объектах в Сочи и ледовых площадках, принимавших Зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске.В новом корпусе предусмотрены 4 раздевалки общей вместимостью 100 человек.Режим работы объекта — с 9 до 22 часов. При этом до 20 часов будут проходить тренировочные занятия спортивных групп, соревнования, после 20 часов планируется организовывать массовые катания на коньках.

До сих пор крытая площадка для катания была в городе одна, а часы её использования расписаны по минутам. И все-равно времени всем желающим не хватало. Тренировки хоккеистов и фигуристов начинались ранним утром, завершались поздним вечером. Нередко вместе приходилось заниматься сразу двум группам, а для свободного катания оставались считанные часы в неделю.

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