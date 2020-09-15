АО «Южморгеология» завершило работы в рамках масштабного проекта в Индонезии
АО «Южморгеология» (дочернее общество АО «Росгеология») совместно с индонезийской компанией Elnusa TBK успешно завершила полевые работы в рамках масштабного проекта по региональному геофизическому изучению геологического строения шельфа Республики Индонезии по заказу государственной нефтяной компании Pertamina.
Комплекс геофизических исследований в объеме более 30 000 пог. км включал сейсморазведочные исследования МОВ ОГТ 2D, проведенные Elnusa TBK, и гравиметрические и магнитометрические исследования, выполненные АО «Южморгеология». Экспедиция на специализированном сейсмическом судне Elsa Regent стартовала в ноябре 2019 г. и завершилась в августе 2020 г. Результаты полевых геофизических исследований будут переданы для обработки и геологической интерпретации.
Работы в условиях пандемии COVID-19 были выполнены с превышением первоначально установленной цели в 30 000 км всего за 261 день без каких-либо инцидентов.
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15.09.2023:45:14