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Судостроение и судоходство

На СЗ «Северная верфь» спущен на воду ярусолов-процессор «Марлин»

 © sun9-2.userapi.com

12 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась церемония спуска на воду ярусолова-процессора «Марлин» проекта МТ1112XL, выполненного по заказу ООО «Глобус», основанного товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.

Ярусолов-процессор «Марлин» предназначен для ярусного способа лова — наиболее безопасного для водной экосистемы, оказывающего минимальное воздействие на морское дно и позволяющего ловить строго определенные виды рыб, не нанося при этом ущерба остальным видам водных биоресурсов, сохраняя кормовую базу и молодь рыбы. На ярусолове будет смонтирована современная рыбоперерабатывающая фабрика, способная осуществлять обработку улова и производство различных видов замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески.

«Марлин» нацелен на промысел трески, пикши, зубатки, палтуса, окуня, ерша и камбалы в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.

 © sun9-34.userapi.com

На сегодняшний день в рамках механизма инвестиционных квот заключены договоры на строительство 53 судов общим объемом инвестиций 171 млрд рублей: 28 для Дальневосточного и 25 — для Северного рыбохозяйственных бассейнов. К 2024 году обновление мощности рыболовецкого флота составит 40% на Дальнем Востоке и 80% на Севере.
Источник: http://fish.gov.ru/obiedinennaya-pr...na-vodu-yarusolov-protsessor-marlin

Северная верфь, Санкт-Петербург, ярусолов-процессор, МТ1112XL
  • Игорь Боровик Игорь Боровик
    12.11.2019:53:59

    ЭТО второе спущенное судно проекта МТ 1112 ХL?

    #1214983
    • Нет аватара domnich
      12.11.2020:43:33

      Зав. № 1112 — заложен 20.07.2018 — спущен 20.12.19 — сдан … — «Гандвик-1"

      Зав. № 1113 — заложен 14.09.2018 — спущен 12.11.20 — сдан … — «Марлин"

      Зав. № 1114 — заложен 30.01.2019 — спущен … — сдан … — «Гандвик-2"

      Зав. № 1115 — заложен 29.03.2019 — спущен … — сдан … — «Гандвик-3»

      #1214988
  • Николай Мясников Николай Мясников
    13.11.2001:52:25

    Ярусный лов — грубо говоря, это лов крючками на живца?

    #1215008
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