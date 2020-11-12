На СЗ «Северная верфь» спущен на воду ярусолов-процессор «Марлин»

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12 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась церемония спуска на воду ярусолова-процессора «Марлин» проекта МТ1112XL, выполненного по заказу ООО «Глобус», основанного товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.

Ярусолов-процессор «Марлин» предназначен для ярусного способа лова — наиболее безопасного для водной экосистемы, оказывающего минимальное воздействие на морское дно и позволяющего ловить строго определенные виды рыб, не нанося при этом ущерба остальным видам водных биоресурсов, сохраняя кормовую базу и молодь рыбы. На ярусолове будет смонтирована современная рыбоперерабатывающая фабрика, способная осуществлять обработку улова и производство различных видов замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески.

«Марлин» нацелен на промысел трески, пикши, зубатки, палтуса, окуня, ерша и камбалы в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.

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На сегодняшний день в рамках механизма инвестиционных квот заключены договоры на строительство 53 судов общим объемом инвестиций 171 млрд рублей: 28 для Дальневосточного и 25 — для Северного рыбохозяйственных бассейнов. К 2024 году обновление мощности рыболовецкого флота составит 40% на Дальнем Востоке и 80% на Севере.