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Экспорт

Агрокомплекс из подмосковной Электростали увеличил объёмы поставки овощей в Прибалтику

 © msh.mosreg.ru

Огурцы в Эстонию, помидоры в Белоруссию

Агрокомплекс «Иванисово» городского округа Электросталь Московской области наращивает объёмы поставок овощей за рубеж.

«Экспорт подмосковных овощей показывает в этом году стабильный рост. Свой вклад внёс и подмосковный агрокомплекс „Иванисово“. Тепличное производство экспортирует свою продукцию, в основном огурцы и томаты, за рубеж. В Эстонию поставки овощей стартовали в 2020 году, но объём экспортируемой в эту страну продукции уже составил более 285 тонн», — сообщили в Минсельхозпрода региона.

Наиболее перспективным направлением экспорта руководство подмосковного агрокомплекса «Иванисово» считает страны Прибалтики. В Эстонию отправляются огурцы — короткоплодный сорта «Бьерн», а также длинноплодный «Лоэнгрин» и среднеплодный «Мева».

 © msh.mosreg.ru

"В эту страну тепличный комплекс отгружает до 60 тонн огурцов в неделю, а до конца года планирует выйти на еженедельный объём в 90 тонн. Компания сейчас ведёт переговоры о расширении ассортимента в Прибалтику. В ближайшей перспективе планируется наладить экспорт томатов, баклажанов, а также выращиваемых грибным предприятием «Торговый дом „Богородские овощи“ шампиньонов», — отметили в Министерстве.

В настоящее время тепличный комплекс экспортирует томаты в Белоруссию. В 2020 году объём поставляемой в эту страну продукции сельхозпредприятия вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом — с 200 тонн до 430 тонн.

Высокое качество и безопасность овощей агрокомплекса «Иванисово» подтверждаются сертификатами соответствия и обеспечивают хорошую репутацию агропромышленной компании. В ближайшей перспективе агрокомплекс «Иванисово» планирует продолжить расширение географии поставок своей продукции.

 © msh.mosreg.ru
Источник: https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novo...-podmoskovnoy-elektrostali-uvelichi

экспорт, Московская область, сельское хозяйство
  • Clausson Clausson
    13.11.2021:54:05

    Вспоминаю как эксперты меня тут по полу размазывали доказывая, что теплицы всегда будут проигрывать турецкому изумительному климату. Аргументов и расчетов правда не прикладывали, так как это любому здравомыслю и так понятно.

    Ну а без расчетов, добавлю, вот местные липецкие лимоны самые вкусные. Хотя вру, узбекские объективно лучше, но узбекские дороже.

    Больше теплиц, господа. Этот бизнес достаточно рентабелен даже в наших непростых климатических условиях, т. е. необходимости досвечивать и обогревать растения практически 7-8 месяцев в году. А качество продукции больше зависит от желания собственника. И вот, что бы снижать это качество желания не возникало нужна конкуренция.

    Отредактировано: Clausson~21:56 13.11.20
    #1215084
    • Нет аватара brat_po_razumu
      14.11.2003:20:19

      Вспоминаю как эксперты меня тут по полу размазывали доказывая, что теплицы всегда будут проигрывать турецкому изумительному климату.

      ??? Где — просьба дать ссылку на экспертов.

      Товарищ — речь в статье ведется об огурцах. Наш огурец — это СЕВЕРНАЯ КУЛЬТУРА — ни в каких Азербайджане, Турции, Узбекистане и т. д. — наш огурец не выращивают!!! Наш огурец там и без теплицы МГНОВЕННО СЖИГАЕТСЯ, УБИВАЕТСЯ местным солнцем.

      А вот помидоры — да.

      Уважаемый — не путай огурец или свеклу с помидором или арбузом, дыню не путай с тыквой — это совершенно разные культуры, принципиально разные условия культивирования.

      Отредактировано: brat_po_razumu~06:02 15.11.20
      #1215098
      • Нет аватара WJ
        14.11.2008:08:33

        Ну справедливости ради это не северная культура, а лиана из китайских лесов. Отсюда и такие условия разведения.

        #1215102
      • Clausson Clausson
        14.11.2013:21:03

        Вот еще один агроном нарисовался    

        Огурец одна из самых теплолюбивых культур в наших огородах. Родом из Индиии и южного китая. Он перестает расти уже при +15. А вот ацтекский томат(ль) родина которого предгорья, напротив, не выносит жару, при температурах выще 27 градусов пыльца стерилизуется и плоды не завязываются (поэтому в том же Израиле томат выращивают в теплицах). Томат легко переносит низкие температуры вплоть до нуля. Огурец полностью перестанет расти уже при +10, а при +5 просто погибнет.

        И вот так с вами всегда, господа эксперты.

        Отредактировано: Clausson~13:22 14.11.20
        #1215119
        • Нет аватара brat_po_razumu
          15.11.2004:35:15

          Товарищ — в условиях Подмосковья, Средней России, в открытом грунте ты планируешь выращивать огурцы — или помидоры?

          Видимо, ты собираешься массово выращивать тут помидоры, а не огурцы, так?

          А в южных регионах — Астраханская область, Азербайджан, Турция — ты собираешься массово выращивать огурцы, а не помидоры, так?

          В открытом грунте, естественно — про это речь.

          Слава богу, местные жители не являются столь странными людьми, и лидером по производству томатов является Астраханская область, а в Подмосковье огурцы в мазазинах — местные, а не турецкие и не азербайджанские, в отличие от азербайджанских помидоров.

          Почему-то так, да?

          А вот ацтекский томат(ль) родина которого предгорья, напротив, не выносит жару, при температурах выще 27 градусов пыльца стерилизуется и плоды не завязываются (поэтому в том же Израиле томат выращивают в теплицах).

          Агротехника говорит нечто другое — Их пыльца наилучшим образом формируется и созревает при 20-25°C, а при 32-35°C она становится стерильной, погибает.

          Вредны ей также холодные ночи, когда температура ниже 13-14°C держится 5 и более часов. Но обычно таких понижений не наблюдается.

          Ну, а теперь представим себе, сколь эффективно созревание пыльцы томатов в Московской области, где средняя температура июня — 15-16 градусов. СРЕДНЯЯ СРЕДНЕСУТОЧНАЯ.

          Это — в июне. А на юге — в июне томаты уже давно опылились, поскольку оптимальная температура — была еще в мае, и уже плодоносят.

          Отредактировано: brat_po_razumu~05:01 15.11.20
          #1215183
    • Комментарий удален
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.11.2014:18:44

    RASH,

    аккуратней в выражениях

    #1215122
    • Нет аватара Rash
      14.11.2014:30:08

      Хорошо, выскажусь по другому.

      Ув. Clausson всегда топит за тепличные помидоры, брезгуя настоящими с унавоженной грядки под солнцем.

      Тепличные никогда не догонят по органолептическим свойствам (вкусу по нашему) грунтовые на земле. Это касается не только помидор, но и всего, что выращивают в искусственной почве под искусственным освещением.

      #1215123
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        14.11.2015:09:24

        Вряд ли. Ну в общем-то на вкус и цвет товарища нет.

        Летом ем обычно с грядки. Но зимой и тепличные очень приличные попадаются.

        #1215125
      • Clausson Clausson
        14.11.2017:20:14

        Ну на предмет «всегда топит» это вы зря.

        Вопрос был в конкретном сравнении «турецкий грунт» или «наша теплица под боком». Если говорить о качестве, раз уж начали, то да. То что везут из Турции в 99% совершенно гавёного «платикового» качества ни вкуса, ни запаха, разве, что кислят.

        Как дачник-огородник с очень большим стажем, не могу не согласиться с тем, что свой помидор, выбранного тобой лично сорта всегда будет отменным. (про унавоженные грядки я промолчу — ибо не место). Но суть-то не в этом.

        Давний спор был об экономической эффективности. И я спорил с тезисом о том, что «Россия никогда не сможет снабжать себя овощами ибо теплица никогда не сможет быть эффективней импорта». Так вот, еще раз говорю. Может! Может наша теплица конкурировать с турецкими овощами и по цене и по качеству.

        #1215135
        • x 11 x 11
          15.11.2010:37:20

          Может наша теплица конкурировать с турецкими овощами и по цене и по качеству.

          Насколько это масштабируется по объему продукции?

          #1215193
  • x 11 x 11
    14.11.2016:13:25

    <offtop>

    Огурцы в Эстонию, помидоры в Белоруссию

    Вот если помидоры в Турцию, а шпроты в Латвию -- вот это огого.

    </offtop>

    #1215127
    • Clausson Clausson
      14.11.2017:44:54

      Ага, и бананы в Эквадор, и ананасы в Коста-Рику…    

      ЗАЧЕМ?

      Зачем издеваться над экономикой и самими собой! Parmigiano Reggiano должен быть из Пармы, а сицилийские апельсины из Сицилии. А вот ракеты должны быть из России (во всех смыслах))) Почему? Потому, что никто лучше нас и дешевле нас их не сделает.

      Аналогично картошка, огурцы, капуста, большинство видов мяса включая вомбатов (может быть за исключением кенгурятины, но и тут надо подумать). Кто-нибудь, хоть где-нибудь пробовал картошку лучше нашей Липецкой, Брянской и т. д. Вот то-то.

      Человеческий ресурс очень ограниченный, в том числе в нашей стране. Надо заниматься только тем, что хорошо получается.

      Отредактировано: Clausson~17:48 14.11.20
      #1215138
      • x 11 x 11
        15.11.2009:57:31

        бананы в Эквадор, и ананасы в Коста-Рику…

        И клубнику в Израиль. Грудинину привет.

        Зачем издеваться над экономикой и самими собой!

        Вот и я думаю «зачем»? © С/х в России -- сплошное издевательство. Кроме Украины и Кубани и прочих югов. Не, картошка/капуста могут и севернее быть не издевательством. А вот эти ваши томаты и вот это все, ну вы поняли.

        P.S.

        ракеты должны быть из России

        Россия остановилась где-то в 80-х. Кроме узких областей, которые, хм, плохо коммерциализируются напрямую.

        P.P.S.

        Parmigiano Reggiano должен быть из Пармы, а сицилийские апельсины из Сицилии

        А хамон? из Хамы? Плохо представляю, чтО это такое, но почему-то это стратегический с/х продукт.

        Надо заниматься только тем, что хорошо получается.

        Нефтегаз. Как им занялись с конца 60-х, так что-то пошло не так ©

        Отредактировано: x 11~10:03 15.11.20
        #1215187
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.11.2022:39:38

      Сделаем.

      #1215161
    • Нет аватара WJ
      15.11.2000:07:47

      Так уже шпроты в латвию и сало в неупоминаемую.

      #1215169
      • x 11 x 11
        15.11.2010:06:32

        > … и сало в Йукрэйн

        Вроде уже. Пруфы в прессе проскакивали.

        #1215189
  • x 11 x 11
    14.11.2016:29:18

    Кстати, раз здесь есть специалисты по всему, вопрос от чайника, бесконечно далекого от c/х:

    Почему даже в СССР овощеводство было в глубокой, хм, депрессии?

    Томаты, перец, горох из соцстран с более благоприятным климатом все помнят?

    #1215130
    • Clausson Clausson
      14.11.2017:33:03

      Почему даже в СССР…

      Вопрос скорее к вам. Вы с чего вообще взяли что в области С/Х в СССР вообще было хоть что-то передовое? Не было, ответственно вам заявляю. Да, было лучше чем позже в 90-е. Но то что было это был массовый отстой. Попытка реформы Косыгина тому прямое подтверждение. Там где ее пробовали внедрить, а это были очень отдельные хозяйства в каждой климатической зоне, там были «выдающиеся» результаты и рост урожайности и кратное увеличение производительности (до 7-10 раз!) и снижение трудоемкости и рост заработных плат в 3-3,5 раза. Но испугались.

      В том числе испугались армии безработных, так как в хозяйствах, участвовавших в эксперименте, количество потребных рабочих рук снижалось от 50% и выше.

      Собственно это же подтверждает и сегодняшняя практика — мы сейчас получаем схожие результаты при кратно меньшем количество занятых (и техники!) в сельском хозяйстве.

      Все чего смогли это рывок 50-60 годов связанный с химизацией (отчасти механизацией) и это всё… дальше полный застой. Вопросы не решались десятилетиями, все было, умные головы были, институты были, заинтересованные работники были, а вопросы не решались.

      Хотя, отдельные направления у нас сейчас все еще в относительном упадке, например, семеноводство и районирование.

      #1215136
      • x 11 x 11
        15.11.2010:29:39

        Вопрос скорее к вам.

        Меня не Никита Сергеичь зовут, если что.

        Вы с чего вообще взяли что в области С/Х в СССР вообще было хоть что-то передовое?

        +1.

        Вот и я думаю «откуда»?

        CCCР был передовым только в целом по очкам.

        Шансы у с/х в CCCР могли быть, если бы им занимались как Средмашем, например.

        Но это в стране, которая до 1917-го года была на 95% неэффективно-крестьянской, было чревато.

        А сейчас бы вой стоял не меньше, чем про коллективизацию, да.

        Хотя, отдельные направления у нас сейчас все еще в относительном упадке, например, семеноводство и районирование.

        Меня, как обывателя, который с/х видит только в местной «пятерочке», уже лет 15 занимает вопрос: насколько с/х РФ самодостаточно? Семенной материал, химикаты, сельхозтехника и прочее оборудование, хранение, транспорт -- если импорт обрубить, исчезнет все?

        #1215192
  • Комментарий удален
    • алексей планков алексей планков
      14.11.2020:51:48

      Но свою продукцию они в Россию толкают, почему бы и нам не толкать им?

      #1215154
    • Комментарий удален
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.11.2022:36:51

    Shumer Izrailev,

    Аккуратней в выражениях.

    #1215160
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