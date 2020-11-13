Агрокомплекс из подмосковной Электростали увеличил объёмы поставки овощей в Прибалтику

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Огурцы в Эстонию, помидоры в Белоруссию

Агрокомплекс «Иванисово» городского округа Электросталь Московской области наращивает объёмы поставок овощей за рубеж.

«Экспорт подмосковных овощей показывает в этом году стабильный рост. Свой вклад внёс и подмосковный агрокомплекс „Иванисово“. Тепличное производство экспортирует свою продукцию, в основном огурцы и томаты, за рубеж. В Эстонию поставки овощей стартовали в 2020 году, но объём экспортируемой в эту страну продукции уже составил более 285 тонн», — сообщили в Минсельхозпрода региона.

Наиболее перспективным направлением экспорта руководство подмосковного агрокомплекса «Иванисово» считает страны Прибалтики. В Эстонию отправляются огурцы — короткоплодный сорта «Бьерн», а также длинноплодный «Лоэнгрин» и среднеплодный «Мева».

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"В эту страну тепличный комплекс отгружает до 60 тонн огурцов в неделю, а до конца года планирует выйти на еженедельный объём в 90 тонн. Компания сейчас ведёт переговоры о расширении ассортимента в Прибалтику. В ближайшей перспективе планируется наладить экспорт томатов, баклажанов, а также выращиваемых грибным предприятием «Торговый дом „Богородские овощи“ шампиньонов», — отметили в Министерстве.

В настоящее время тепличный комплекс экспортирует томаты в Белоруссию. В 2020 году объём поставляемой в эту страну продукции сельхозпредприятия вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом — с 200 тонн до 430 тонн.

Высокое качество и безопасность овощей агрокомплекса «Иванисово» подтверждаются сертификатами соответствия и обеспечивают хорошую репутацию агропромышленной компании. В ближайшей перспективе агрокомплекс «Иванисово» планирует продолжить расширение географии поставок своей продукции.

© msh.mosreg.ru