Добавить статью
Лого Сделано у нас
Инновации

Росдорнии представил первую российскую подвижную лабораторию непрерывной диагностики автодорог

 © s11.stc.all.kpcdn.net

12 ноября 2020 года в Москве РОСДОРНИИ представил первую в России инновационную лабораторию «Эскандор» для непрерывной диагностики автодорог.

Мобильный комплекс-лаборатория создан специалистами компании «Спецмаш-Диагностика» из Санкт-Петербурга по заказу РОСДОРНИИ. Опытный образец полностью завершен и в данный момент проходит испытания.

Данный мобильный комплекс может производить сканирование и оценку состояния дорог одновременно по нескольким параметрам (в отличие от других аналогов — как отечественных так и зарубежных). То есть для полного анализа участка дороги достаточно совершить один проезд.

Максимальная скорость лаборатории в работе — до 80 км/ч. То есть равна скорости обычного грузовика на трассе. Таким образом, комплекс движется в потоке и процесс сканирования не мешает дорожному движению. Производительность сканирования — около 400 км/сутки. Автономность по объемам хранения данных — до 20 суток.Система полностью автоматизирована. Для управления нужен один водитель-оператор (либо 2 водителя-оператора посменно). Все настройки, скачивание данных и техническое обслуживание осуществляются в пункте базирования. Стоимость одного комплекса около 10 млн рублей.

 © sun9-60.userapi.com

 © img.rosbalt.ru

 © s12.stc.all.kpcdn.net

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

Сама идея мониторинга состояния дорог на ходу с помощью специально оборудованных автомобилей не нова. Первые разработки и прототипы в этом направлении появились в конце 1980-х годов в Европе (в Швеции). Сейчас подобные лаборатории выпускаются в различных странах Мира. Однако они в большинстве своем узкоспециализированные и выполняют какой-то один вид диагностики. И не обеспечивают непрерывную диагностику — лишь дискретную.

Особенности «Эскандор»:

  • Непрерывное безостановочное измерение параметров.
  • Определение продольной (волнистость) и поперечной геометрии (колейность) дорожного покрытия.
  • Измерение прочности дорожного покрытия.
  • Оценка сцепных свойств дорожного покрытия по его шероховатости.
  • Фиксация дефектов дорожного покрытия.
  • Георадар, определяющий внутреннее строение дорожного полотна и выявляющий скрытые дефекты в его глубине.
  • Система пространственного видеосканирования (получение данных об объектах дорожной инфраструктуры расположенных вдоль трассы)

По предварительным данным в первой партии планируется построить 5 таких машин.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Sx736S7j8yo

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nvr4qALa9Ws

PS — Мне довелось участвовать в этом проекте в качестве приглашенного инженера по серверам и сетевому оборудованию. Лично мое мнение — идея отличная и нужная, реализация тоже на высоте. Конечно опытный образец создавался не без трудностей, технических проблем и мелких «косяков» со стороны разных участников проекта. Впрочем на то он и опытный образец — чтобы получить необходимый опыт. Работать в таких проектах интересно.
Источник: https://rosdornii.ru/news/688/

Эскандор, Росавтодор, Спецмаш-Диагностика, спецтехника, Санкт-Петербург, приборостроение, оборудование российского производства
  • Human RS Human RS
    14.11.2018:27:43

    Новость доработана и наполнена фото и видео материалами.

    #1215141
    • Кот Стальной Кот Стальной
      15.11.2000:52:23

      Благодарствую!!!

      Это мой первый пост на данном ресурсе. А как правильно вставлять видео — я так и не понял. Пришлось давать линк.

      PS — если есть про это какой «tutorial для чайников» — напишите в личку плз.

      #1215175
      • Human RS Human RS
        15.11.2001:19:55

        Это мой первый пост на данном ресурсе.

        С почином коллега.     Для своего первого раза вы весьма точно выбрали подходящий новостной контент, не какой-нибудь мусор.

        А как правильно вставлять видео — я так и не понял.

        В редакторе создания публикации есть иконка в виде видеокадра (как раз рядом с иконкой вставки изображений), по клику на нее откроется диалоговое окно с графами. Там в графу адрес вставляете ссылку на видео (обращаю внимание, что сайт работает только с роликами с Ю Туба), после кликаете на пустую графу «Размеры (их там две — длина и ширина, жмите на любую), чтобы система автоматически подставила нужные размеры видео в публикации, и жмете «Вставить». Вот и все, в редакторе это видео будет отображаться в виде желтого прямоугольно объекта, а в самой публикации как обычный вставленный видеоролик.

        PS — если есть про это какой «tutorial для чайников» — напишите в личку плз.

        Увы такого нет, может и стоило бы написать подобный текст и добавить его в соответствующий раздел сайта, но лично мне честно говоря лениво это делать, коллегам походу тоже    

        В принципе редактор тут достаточно прост и интуитивно понятный, вы наверняка быстро разберетесь. Для справки, там в редакторе есть возможность публиковать новость в виде вашего личного черновика с помощью кнопки «Сохранить как черновик». Эту функцию можно использовать как «тренировочный полигон» для освоения функционала редактора.

        Отредактировано: Human RS~01:25 15.11.20
        #1215180
        • Кот Стальной Кот Стальной
          15.11.2002:08:01

          Для своего первого раза вы весьма точно выбрали подходящий новостной контент, не какой-нибудь мусор.
          Грех было не написать про систему, к которой я частично приложил свои лапы    

          Других позитивных новостей «из первых рук» как-то не пробегает мимо. Что пробегает — так не про все можно рассказывать: либо коммерческая тайна, либо еще серьезнее. А чужие новости пересказывать — не особо интересно…

          Там в графу адрес вставляете ссылку на видео (обращаю внимание, что сайт работает только с роликами с Ю Туба)
          Вот меня как-то смутило поле «тип видеофайла». Какое выбирать? Flash? media_dlg_video? Там 7 пунктов )))

          Про режим «черновик» в качестве предаврительного превью — я уже понял. Вот в черновике видео с типом «flash» почему-то нормально не отображалось ((

          Ок. В след. раз попробую разные способы.

          #1215182
  • Scoundrel Scoundrel
    14.11.2020:14:02

    Осталось отказаться от шипованной резины на асфальтированных дорогах и все удивятся качеству и количеству качественных дорог в России    

    #1215151
    • Кот Стальной Кот Стальной
      15.11.2001:10:13

      Ну да, ну да. А в некоторых «развитых европейских странах» живут значит дураки, т.к. на шипах разрешают ездить? Финны например.

      Россия большая. И вопрос с шипами ездить или без шипов сильно зависит от региона. Безопасность на мой взгляд важнее.

      Я посмотрю на вас на мокром гололеде в оттепель (в переход с «плюса» на «минус») на нешипованной резине            . На себя я уже один раз посмотрел. На нешипованной немецкой «липучке», привезенной прямо из Германии вместе с прежним «опелем». Съехал с горки по колее — только АБС весело трещал ))) Жив-здоров и машина цела. И даже сосед по деревне из сугроба вытащил быстро (хотя и не без мата). Но больше я на такие эксперименты не решусь. В Лен. области и вообще на Северо-Западе зимой — шипы и только шипы! «Нешиповка» хороша только тем, кто из города не выезжает. Там да, вполне годно.

      PS — основной источник колейности и износа дорог — это грузовой транспорт. Особенно с повышенной нагрузкой на ось. А сколько бывает наваливают на себя дальнобои «в перегруз» — одному богу известно.

      Отредактировано: Кот Стальной~01:13 15.11.20
      #1215179
  • Alex M Alex M
    14.11.2020:49:25

    Шикарный аппарат. Я правильно понимаю, что на 3 полосной дороге, он просто будет ехать в середине и покрывать 2 соседние полосы слева и справа? А соседним легковухам не засветит?

    А на пункте базирования как скачивается, через WiFi? Было бы удобно — приехал на базу, просто стоит бегать не надо — скачивается

    Зачем там такой объем оборудования? Не достаточно ли пикап и в его кузове небольшой агрегат? Причина была, но мне интересны подробности строения такого комплекса — где почитать?

    Отредактировано: Alex M~20:52 14.11.20
    #1215153
    • Кот Стальной Кот Стальной
      15.11.2000:50:08

      Отвечу по пунктам

      Я правильно понимаю, что на 3 полосной дороге, он просто будет ехать в середине и покрывать 2 соседние полосы слева и справа? А соседним легковухам не засветит?
      Увы. Насколько я понимаю, он сканирует одну полосу — по собственной ширине. То есть для многополосной дороги видимо потребуется не один проезд. Но одну полосу он диагностирует по всем указанным параметрам с одного захода. В России большинство дорог — двухполосные (по 1 полосе в каждую сторону) Ну кроме отдельных трасс федерального значения. То есть один рейс из пункта, А в пункт Б и обратно = полная диагностика участка.

      Георадар «бьет вглубь» и, возможно, сможет оценить состояние основы дорожного полотна на более широком участке.

      Объемная видеокамера на задней стенке — ей фиолетово что снимать и из какой полосы. Она в любом случае отметит все сопутствующие объекты вдоль дорожного полотна.

      Могу при случае уточнить у разработчиков.

      А на пункте базирования как скачивается, через WiFi? Было бы удобно — приехал на базу, просто стоит бегать не надо — скачивается
      Нет парни, там не все так просто    , А точнее — полный ахтунг…

      Дело все в том, что при заявленной точности измерений, все это «стадо» датчиков генерит совершенно дикий поток данных. Достаточно сказать что для приема этого потока в сервак пришлось ставить сетевую карточку 10G. И попутно настраивать буфера карты и параметры ядра Linux. Иначе не работало.

      Никакой wifi на данный момент такое не потянет     А с точки зрения надежности и скорости передачи данных нет пока ничего лучше старой доброй «оптики» или на худой конец «меди».

      Общий объем данных за смену там измеряется терабайтами. Поэтому в пункте обслуживания планируется замена системы хранения данных на новую, только пустую. А забитое «под завязку» данными хранилище уедет на перекачку и расшифровку.

      Зачем там такой объем оборудования? Не достаточно ли пикап и в его кузове небольшой агрегат?
      Тут полагаю все просто. Вопрос в длине. Для измерения продольной геометрии и параметров прочности необходимо размещение датчиков на балке достаточной большой длины (7 м. кажется) В пикап такое не вставишь.

      А объема как такового в прицепе и нет. Он почти пустой. Балка эта с датчиками с правой стороны. Спереди там какие-то щиты с электроникой и 19″ шкаф с серваком, СХД, свитчом и прочей ересью (см. фото). Кстати по фото — широкий телевизор там походу только для презентации поставлен был )) Основным рабочим является монитор на левой стенке у серверного шкафа (там где полка с «клавой»). В голове полуприцепа над седлом — там отсек питания с аккумами, резервным генератором и инвертором.

      Еще есть локальный wifi и к нему цепляется ноут в кабине — для мониторинга работы, каких-либо настроек и разруливания нештатных ситуаций на ходу.

      Есть высокоскоростной сотовый шлюз. То есть можно получать от машины некоторую телеметрию о ее состоянии и даже подключаться удаленно для диагностики проблем (если связь в месте пребывания позволит). Но к сожалению передавать поток данных нельзя — не хватит никакого канала (см. выше)

      Отредактировано: Кот Стальной~01:27 15.11.20
      #1215174
  • map tesla map tesla
    15.11.2006:48:41

    Эскандор Росдорниийский    

    Отредактировано: map tesla~06:48 15.11.20
    #1215184
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,