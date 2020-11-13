Росдорнии представил первую российскую подвижную лабораторию непрерывной диагностики автодорог

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12 ноября 2020 года в Москве РОСДОРНИИ представил первую в России инновационную лабораторию «Эскандор» для непрерывной диагностики автодорог.

Мобильный комплекс-лаборатория создан специалистами компании «Спецмаш-Диагностика» из Санкт-Петербурга по заказу РОСДОРНИИ. Опытный образец полностью завершен и в данный момент проходит испытания.

Данный мобильный комплекс может производить сканирование и оценку состояния дорог одновременно по нескольким параметрам (в отличие от других аналогов — как отечественных так и зарубежных). То есть для полного анализа участка дороги достаточно совершить один проезд.

Максимальная скорость лаборатории в работе — до 80 км/ч. То есть равна скорости обычного грузовика на трассе. Таким образом, комплекс движется в потоке и процесс сканирования не мешает дорожному движению. Производительность сканирования — около 400 км/сутки. Автономность по объемам хранения данных — до 20 суток.Система полностью автоматизирована. Для управления нужен один водитель-оператор (либо 2 водителя-оператора посменно). Все настройки, скачивание данных и техническое обслуживание осуществляются в пункте базирования. Стоимость одного комплекса около 10 млн рублей.

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© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

Сама идея мониторинга состояния дорог на ходу с помощью специально оборудованных автомобилей не нова. Первые разработки и прототипы в этом направлении появились в конце 1980-х годов в Европе (в Швеции). Сейчас подобные лаборатории выпускаются в различных странах Мира. Однако они в большинстве своем узкоспециализированные и выполняют какой-то один вид диагностики. И не обеспечивают непрерывную диагностику — лишь дискретную.

Особенности «Эскандор»:

Непрерывное безостановочное измерение параметров.

Определение продольной (волнистость) и поперечной геометрии (колейность) дорожного покрытия.

Измерение прочности дорожного покрытия.

Оценка сцепных свойств дорожного покрытия по его шероховатости.

Фиксация дефектов дорожного покрытия.

Георадар, определяющий внутреннее строение дорожного полотна и выявляющий скрытые дефекты в его глубине.

Система пространственного видеосканирования (получение данных об объектах дорожной инфраструктуры расположенных вдоль трассы)

По предварительным данным в первой партии планируется построить 5 таких машин.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Sx736S7j8yo

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nvr4qALa9Ws

PS — Мне довелось участвовать в этом проекте в качестве приглашенного инженера по серверам и сетевому оборудованию. Лично мое мнение — идея отличная и нужная, реализация тоже на высоте. Конечно опытный образец создавался не без трудностей, технических проблем и мелких «косяков» со стороны разных участников проекта. Впрочем на то он и опытный образец — чтобы получить необходимый опыт. Работать в таких проектах интересно.