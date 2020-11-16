© www.zaosmm.ru

Как сообщила пресс-служба компании «СММ», в 2020 году компания «СММ» поставила краны для речных и морских портов России.

В середине августа ОАО «Владморрыбпорт» запустило в эксплуатацию портальный кран Витязь" грузоподъемностью 63 тонны и высотой подъема 40 метров, производства ЗАО «СММ».

© www.zaosmm.ru

В начале июня пресс-служба компании «СММ» сообщила, что на территорию АО «ЦС «Звездочка» был поставлен новый портальный кран «СММ-3000» с максимальной грузоподъемностью главного подъёма 100 т, максимальныйм вылетом стрелы главного подъема 63 м и высотой главного и вспомогательного подъема 50 м.

© www.zaosmm.ru

В середине мая компания сообщила о начале поставки 4-х портальных кранов «Витязь» грузоподъемностью 63 т и максимальным вылетом стрелы 40 м для ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

© www.zaosmm.ru

Во второй половине марта пресс-служба ЗАО «СММ» сообщила, что на территории ОАО «Владморрыбпорт» ведется монтаж портального крана «Витязь"с грузоподъемностью в крюковом режиме 63 т, приобретенного ОАО «Владморрыбпорт» в рамках увеличения производственных мощностей на территории порта.

© www.zaosmm.ru

В первой половине февраля компания сообщила, что на территории Рижского торгового порта производится сборка третьего крана серии «Витязь» грузоподъемностью 63 тонны.

Ранее на территории порта были установлены краны серии «Витязь» грузоподъемностью 100 тонн.

© www.zaosmm.ru

В начале ноября пресс-служба АО «Морской порт Санкт-Петербург» сообщила, что в адрес компании началась поставка частей нового портального крана «Витязь» грузоподъемностью 63 тонны и запланированном вводе в эксплуатацию крана в начале 2021 года.

Ранее сайт «Сделано у нас» сообщал о поставке в 2020 году крана «Аист» грузоподъемностью 40 тонн в адрес одного из промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа, расположенного на берегу реки Ковжа Волго-Балтийского водного пути, а также о вводе в эксплуатацию нового козлового крана «Барс» грузоподъемностью 56 тонн в морском порту Туапсе.