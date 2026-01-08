ЗАО «СММ» представило первую в России судопогрузочную машину для перегрузки ЖРК, ЖРО и ГБЖ
22 октября в рамках XIII ежегодной конференции «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов» ведущие специалисты ЗАО «СММ» представили первую в России судопогрузочную машину для перегрузки ЖРК, ЖРО и ГБЖ, созданную в рамках масштабного проекта по поставке комплекта специализированного технологического оборудования для Универсального перегрузочного комплекса «НСРЗ».
Для судопогрузочной машины были разработаны три типа загрузочных устройств для каждого из трех типов грузов: спиральное для ГБЖ, каскадное для ЖРО, а также устройство типа «free fall» для ЖРК. Проектирование загрузочных устройств, как и всех пересыпных узлов, стало возможным благодаря применению метода дискретных элементов (DEM-анализ) — современного подхода к численному моделированию движения сыпучих сред. В основу моделирования легли результаты комплекса экспериментальных исследований по определению коэффициентов взаимодействия частиц материалов и прочности ГБЖ.
Использование DEM-анализа позволило с максимальной точностью спрогнозировать как поведение потоков ЖРК, ЖРО и ГБЖ при перегрузке, так и количество образования неликвидной мелочи, осколков ГБЖ размером менее 6,35 мм, содержание которых в трюме по нормам морских грузоперевозок не должно превышать 5%.
В октябре 2025 года на производственной площадке «СММ-Тяжмаш» заканчивалось изготовление основных узлов и частей машины, и велась отгрузка готовых элементов для их последующего монтажа на территории комплекса.
Специалисты ЗАО «СММ» считают, что ввод данной судопогрузочной машины в эксплуатацию станет знаковым событием для всех участников проекта и для всей портовой отрасли России в целом. Этот проект служит наглядным примером того, как эффективное взаимодействие заказчика и производителя способно привести к реальному технологическому прорыву и импортозамещению критически важных перегрузочных технологий.
