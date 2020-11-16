«Русская Трапеза» завершила проект по изготовлению оборудования для упаковки замороженной продукции
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В октябре специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили проект по изготовлению для заказчика универсального вертикального упаковочного комплекса для фасовки и упаковки замороженных плодовоовощных смесей в трёхшовный пакет «подушка».
Принцип работы упаковочного комплекса
- Продукт подаётся в воронку мультиголовочного дозатора при помощи ленточного транспортёра РТ-ТВЛ. Транспортёр изготовлен в исполнении «для мультиголовочного дозатора» с модульной лентой и продольными бортами из нержавеющей стали. Его высота — 4,45, что обусловлено техническими особенностями проекта.
- Комбинационный мультиголовочный дозатор DPM 410 SD изготовлен из нержавеющей стали с рифлёным трактом прохождения продукта, что минимизирует риск повреждения продукта в процессе фасовки. Внутренняя память дозатора DPM позволяет сохранять 99 режимов дозирования.
- Комплектация дозатора:
— загрузочная воронка с фотодатчиком контроля уровня продукта;
— центральный вибратор;
— подающие вибролотки — 10 шт.;
— накопительные бункера — 10 шт.;
— взвешивающие бункера — 10 шт.;
— воронка сброса продукта;
— электромеханический привод открытия бункеров;
— электронный блок управления;
— сенсорный ЖК выносной пульт управления.
- Дозатор выполняет расфасовку замороженной продукции в трёхшовный пакет «подушка» дозами: 400, 900 и 2500 гр.
- Упаковочный автомат РТ-УМ-36 оснащён комплектом сменного формирующего устройства цилиндрической формы на ширину пакета 190 мм. и 260 мм. Запайка швов осуществляется при помощи свариваемых губок постоянного нагрева.
- Установленный термотрансферный принтер SmartDate X45i (поле печати 53×75 мм) позволяет работать со штрих кодами и изображениями Colos Create Pro V6.
Упаковываемая продукция: замороженные ягоды, фрукты и овощи.
Тип упаковки: трёхшовный пакет «подушка».
Производительность комплекса: до 40 уп/мин (при дозе 400 гр.); до 15 уп/мин (при дозе 2500 гр.)
Полный перечень установленного оборудования:
- Упаковочный автомат РТ-УМ-36
- Синхронизирующий бункер с возможностью отбраковки
- Комбинационный мультиголовочный дозатор DPM (10 ручьев)
- Каркас для установки дозатора без площадки обслуживания
- Подающий транспортёр РТ-ТВЛ
- Отводящий транспортёр РТ-ТНЛ (широкое исполнение)
- Термотрансферный принтер SmartDate X45i
- Компенсатор длины пакета
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