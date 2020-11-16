«Русская Трапеза» завершила проект по изготовлению оборудования для упаковки замороженной продукции

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В октябре специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили проект по изготовлению для заказчика универсального вертикального упаковочного комплекса для фасовки и упаковки замороженных плодовоовощных смесей в трёхшовный пакет «подушка».

Принцип работы упаковочного комплекса

Продукт подаётся в воронку мультиголовочного дозатора при помощи ленточного транспортёра РТ-ТВЛ. Транспортёр изготовлен в исполнении «для мультиголовочного дозатора» с модульной лентой и продольными бортами из нержавеющей стали. Его высота — 4,45, что обусловлено техническими особенностями проекта. Комбинационный мультиголовочный дозатор DPM 410 SD изготовлен из нержавеющей стали с рифлёным трактом прохождения продукта, что минимизирует риск повреждения продукта в процессе фасовки. Внутренняя память дозатора DPM позволяет сохранять 99 режимов дозирования. Комплектация дозатора:

— загрузочная воронка с фотодатчиком контроля уровня продукта;

— центральный вибратор;

— подающие вибролотки — 10 шт.;

— накопительные бункера — 10 шт.;

— взвешивающие бункера — 10 шт.;

— воронка сброса продукта;

— электромеханический привод открытия бункеров;

— электронный блок управления;

— сенсорный ЖК выносной пульт управления.

Дозатор выполняет расфасовку замороженной продукции в трёхшовный пакет «подушка» дозами: 400, 900 и 2500 гр. Упаковочный автомат РТ-УМ-36 оснащён комплектом сменного формирующего устройства цилиндрической формы на ширину пакета 190 мм. и 260 мм. Запайка швов осуществляется при помощи свариваемых губок постоянного нагрева. Установленный термотрансферный принтер SmartDate X45i (поле печати 53×75 мм) позволяет работать со штрих кодами и изображениями Colos Create Pro V6.

Упаковываемая продукция: замороженные ягоды, фрукты и овощи.

Тип упаковки: трёхшовный пакет «подушка».

Производительность комплекса: до 40 уп/мин (при дозе 400 гр.); до 15 уп/мин (при дозе 2500 гр.)

Полный перечень установленного оборудования: