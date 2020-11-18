«Златоустовский метзавод» из Челябинской области пополнил кованый сортамент

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На высокотехнологичном прессе Danieli освоено производство прутков круглого сечения диаметром 400 и 500 мм из коррозионно-стойкой жаропрочной титансодержащей стали 08Х18Н10Т.

Расширение номенклатуры кованой продукции ведётся по поручению контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» Павла Кротова и является одной из ключевых задач, реализуемых в рамках программы развития ближайших лет. Это стало возможным благодаря оснащению предприятия современным ковочным оборудованием, позволяющим воплощать в жизнь передовые технологические решения.

Сталь марки 08Х18Н10Т имеет широкую область применения и востребована в машиностроении и других ведущих отраслях промышленности.

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Выплавка исходного металла и последующая разливка в восьмигранные слитки развесом в 12,5 тонны, а также их термообработка перед ковкой произведена в условиях электросталеплавильного цеха № 2. Дальнейший передел в готовый сорт выполнен на новом участке кузнечно-прессового комплекса Danieli. При этом технология ковки и схема деформации были разработаны специалистами участка КПК и центральной заводской лаборатории. В дальнейшем, для получения требуемых характеристик, была выполнена закалка металла в печах ТКЦ, завершающим этапом производства стала процедура обточки.

Полученная металлопродукция успешно прошла контроль качества, в том числе ультразвуковой, и была признана соответствующей ГОСт и всем условиям заказа.

Златоустовский металлургический завод в очередной раз подтвердил звание надёжного поставщика металлопродукции высокого качества.