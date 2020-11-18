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Производство

«Златоустовский метзавод» из Челябинской области пополнил кованый сортамент

 © zmk.ru

На высокотехнологичном прессе Danieli освоено производство прутков круглого сечения диаметром 400 и 500 мм из коррозионно-стойкой жаропрочной титансодержащей стали 08Х18Н10Т.

Расширение номенклатуры кованой продукции ведётся по поручению контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» Павла Кротова и является одной из ключевых задач, реализуемых в рамках программы развития ближайших лет. Это стало возможным благодаря оснащению предприятия современным ковочным оборудованием, позволяющим воплощать в жизнь передовые технологические решения.

Сталь марки 08Х18Н10Т имеет широкую область применения и востребована в машиностроении и других ведущих отраслях промышленности.

 © zmk.ru

Выплавка исходного металла и последующая разливка в восьмигранные слитки развесом в 12,5 тонны, а также их термообработка перед ковкой произведена в условиях электросталеплавильного цеха № 2. Дальнейший передел в готовый сорт выполнен на новом участке кузнечно-прессового комплекса Danieli. При этом технология ковки и схема деформации были разработаны специалистами участка КПК и центральной заводской лаборатории. В дальнейшем, для получения требуемых характеристик, была выполнена закалка металла в печах ТКЦ, завершающим этапом производства стала процедура обточки.

Полученная металлопродукция успешно прошла контроль качества, в том числе ультразвуковой, и была признана соответствующей ГОСт и всем условиям заказа.

Златоустовский металлургический завод в очередной раз подтвердил звание надёжного поставщика металлопродукции высокого качества.
Источник: http://www.zmz.chel.su/press_tcentr/news/?news_id=571&ppage=1

металлургия, Челябинская область
  • Clausson Clausson
    18.11.2014:02:06

    производство прутков круглого сечения диаметром 400 и 500 мм

    Вы меня конечно извините, но 400-500 мм это уже ну никак не «пруток».    

    А так отлично. Мафиозная Danieli рулит    

    #1215526
    • seregin-s1 seregin-s1
      18.11.2014:08:56

      Пройдите по ссылке пожалуйста. Видимо у металлургов разные прутки бывают…

      #1215529
      • Clausson Clausson
        18.11.2019:30:20

        Видимо у металлургов разные прутки бывают…

        Нет, у металлургов не бывает. А вот у девочек в департаментах по связям с общественностью может быть что угодно вообще    

        да в общем, ладно. У нас и федеральная пресса иной раз такую пургу пишет, хоть по технике, хоть по экономике (особенно по экономике в которой каждый второй журналист экспертом себя мнит), так что тут можно и простить. Понятно, что круглое и что большого диаметра.

        Это изделие после кузнечно-прессового комплекса называется — «поковка» которая дальнейшей обточкой на станке превращается в «круг калиброванный». На фото именно Он (круг калиброванный).

        Отредактировано: Clausson~19:33 18.11.20
        #1215557
        • Нет аватара vlad_i_slav
          18.11.2020:44:56

          Да не. Норм. ГОСТ 25501-83 не ограничивает диаметр. Главное, что сечение постоянное и размер вдоль продольной оси многократно превышает размеры сечения. Пруток может быть изготовлен методами литья, ковки, волочения, прокатки, прессования.

          Отредактировано: vlad_i_slav~20:48 18.11.20
          #1215563
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