Новое производство металлоконструкций открылось в Нижегородской области

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Компания DoorHan ввела в эксплуатацию комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций, подъемных механизмов, сборных домов и их частей на территории Нижегородской области. Инвестпроект был реализован при активной поддержке Корпорации развития Нижегородской области.

Как рассказал гендиректор ООО «Ин Парк-Нижний Новгород» (выпускает продукцию под брендом DoorHan) Александр Пищаев, в областном центре был создан комплекс по металлообработке и производству подвижных ограждающих конструкций, сборке модульных изделий высокой заводской готовности.

Объем инвестиций в проект составил порядка 100 млн рублей."DoorHan в регионе присутствовал и раньше, но на арендованных площадях и в гораздо меньших масштабах. Это было не совсем производство, а, скорее, перегрузочный склад. Продукция в основном доставлялась из Москвы, теперь же она будет производиться в Нижнем Новгороде. Нам важно развитие именно здесь, откуда удобно поставлять продукцию не только по Нижегородской области, но и в соседние регионы. Мы открыли новое производство, которое уже позволило трудоустроить 40 нижегородцев. В ближайшее время количество рабочих мест будет увеличено. Кроме того, данное производство позволяет вывести на региональный рынок российскую качественную и конкурентоспособную продукцию"

На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют производить более 10 000 конструкций секционных ворот и рольставней в год. Кроме того, в 2020 году планируется начать на предприятии производство автоматических дверей, а также дверей для охлаждаемых помещений.

Участок площадью 3 га, на котором расположено производство, находится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в непосредственной близости от основных транспортных узлов: федеральной автомобильной трассы М-7 (Южный обход), аэропорта «Стригино», железнодорожной магистрали. Удобное географическое расположение завода позволит сократить сроки доставки готовых изделий потребителю.