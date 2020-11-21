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Дорожное строительство

В Чувашии приступают к строительству участка автомобильной дороги М-12

 © Фото из открытых источников

20 ноября представитель подрядной организации АО «ДСК „Автобан“ заместитель Генерального директора — руководитель проекта ОАО „Ханты-Мансийскдорстрой“ Сергей Заталокин сообщил о начале строительства высокоскоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань» на территории Чувашии.

Компания начинает строительство. Сегодня начинается передислокация строительных управлений. Начинается строительство базы в Шумерлинском и Ибресинском районах.

В Чувашии дорога пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам.

Помимо уникального моста через реку Сура будет построено 25 мостовых путепроводов. Запланировано строительство экодуков в Вурнарском и Комсомольском районах для движения диких животных через автомобильную дорогу.

Эта скоростная автомобильная дорога является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность объекта по Чувашии составит более 90 км и должна быть построена к лету 2024 года.

В рамках проекта для местных жителей появится 500 рабочих мест. Понадобятся инженерно-технические специалисты, механизаторы, водители, дорожные рабочие.

Благодаря тому, что на этой дороге не будет второстепенных примыканий, не будет одноуровневых развязок. Это позволит развивать скорость до 130 км/час в летнее время, 110 км/ч зимой. Значительно разгрузится федеральная дорога М-7.
Источник: http://www.cap.ru/news/2020/11/20/v...stupayut-k-stroiteljstvu-visokoskor

Чувашия, М-12, дорожное строительство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.11.2010:58:47

    Ну вообще-то будущее время.

    Хотя новость интересная.

    #1215746
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    21.11.2013:12:42

    начале строительства высокоскоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань" на территории Чувашии.

    Прошу прощения, но судя по схеме, дорога пройдет далеко от Нижнего Новгорода.

    Кто эти тексты пишето-то?    

    #1215759
    • Нет аватара apn21
      21.11.2013:22:13

      Официальный релиз на сайте привительства Чувашии

      #1215760
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