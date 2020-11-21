В Чувашии приступают к строительству участка автомобильной дороги М-12
20 ноября представитель подрядной организации АО «ДСК „Автобан“ заместитель Генерального директора — руководитель проекта ОАО „Ханты-Мансийскдорстрой“ Сергей Заталокин сообщил о начале строительства высокоскоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань» на территории Чувашии.
Компания начинает строительство. Сегодня начинается передислокация строительных управлений. Начинается строительство базы в Шумерлинском и Ибресинском районах.
В Чувашии дорога пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам.
Помимо уникального моста через реку Сура будет построено 25 мостовых путепроводов. Запланировано строительство экодуков в Вурнарском и Комсомольском районах для движения диких животных через автомобильную дорогу.
Эта скоростная автомобильная дорога является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность объекта по Чувашии составит более 90 км и должна быть построена к лету 2024 года.
В рамках проекта для местных жителей появится 500 рабочих мест. Понадобятся инженерно-технические специалисты, механизаторы, водители, дорожные рабочие.
Благодаря тому, что на этой дороге не будет второстепенных примыканий, не будет одноуровневых развязок. Это позволит развивать скорость до 130 км/час в летнее время, 110 км/ч зимой. Значительно разгрузится федеральная дорога М-7.
Читайте также...
- Шестиполосный мост через залив открыт в центре Чебоксар после реконструкции
- В Чувашии капитально отремонтировали 13 км трассы М-7 «Волга»
- В Чувашии на трассе М-7 «Волга» открыли рабочее движение по эстакаде Сурского моста
21.11.2010:58:47
21.11.2013:12:42
21.11.2013:22:13