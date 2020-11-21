В Чувашии приступают к строительству участка автомобильной дороги М-12

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20 ноября представитель подрядной организации АО «ДСК „Автобан“ заместитель Генерального директора — руководитель проекта ОАО „Ханты-Мансийскдорстрой“ Сергей Заталокин сообщил о начале строительства высокоскоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань» на территории Чувашии.

Компания начинает строительство. Сегодня начинается передислокация строительных управлений. Начинается строительство базы в Шумерлинском и Ибресинском районах.

В Чувашии дорога пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам.

Помимо уникального моста через реку Сура будет построено 25 мостовых путепроводов. Запланировано строительство экодуков в Вурнарском и Комсомольском районах для движения диких животных через автомобильную дорогу.

Эта скоростная автомобильная дорога является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность объекта по Чувашии составит более 90 км и должна быть построена к лету 2024 года.

В рамках проекта для местных жителей появится 500 рабочих мест. Понадобятся инженерно-технические специалисты, механизаторы, водители, дорожные рабочие.

Благодаря тому, что на этой дороге не будет второстепенных примыканий, не будет одноуровневых развязок. Это позволит развивать скорость до 130 км/час в летнее время, 110 км/ч зимой. Значительно разгрузится федеральная дорога М-7.