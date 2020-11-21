Дагестан вышел на первое место в России по сбору винограда в 2020 году

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Дагестан в 2020 году собрал рекордный за последние 30 лет урожай винограда — 205 тыс. тонн.

Таким образом в этом году Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору урожая винограда и потеснил с первого места Краснодарский край.

Республика ежегодно увеличивает площади виноградников. Общая площадь виноградников в республике по состоянию на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте — 20,2 тыс. га. Площадь орошаемых виноградных насаждений в сельхозорганизациях, КФХ и ИП составляет 15,6 тыс. га, условно-орошаемых — 3,2 тыс. га. Площадь виноградников, находящихся под капельным орошением, составляет 2 862,4 га. Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий республики за период 2014-2019 годов увеличилась на 4,5 тыс. га, валовой сбор — на 55 тыс. тонн.