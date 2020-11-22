Добавить статью
Лого Сделано у нас
Информационные технологии

Костромская ИТ-компания открыла новый центр разработки ПО для государственного и частного сектора

 © mk.ru

ООО «ММТР» работает в Костроме с 2006 года и за это время зарекомендовало себя как успешно развивающаяся IT-компания, занимающаяся разработкой и контролем качества программного обеспечения для государственных и коммерческих организаций. Фирма сотрудничает с крупными компаниями из США, Канады, Великобритании и других стран Европы.

Специалисты выполняют полный цикл работ — от подготовки технического задания до введения продукта в эксплуатацию. Фирма участвует в крупных проектах в сфере госзакупок,автоматизирует и сопровождает систему железнодорожного транспорта, единую медицинскую информационно-аналитическую систему. В этом году компания перебралась на территорию нового IT-центра, расположенного в центральной части города Костромы.Если сегодня в ООО «ММТР» работает более 350 квалифицированных специалистов, то благодаря переезду в новый IT-центр они смогут набрать еще около 300 новых сотрудников. Это продиктовано перспективами по увеличению количества и сложности реализуемых проектов, расширению штата сотрудников, выходу на новые рынки, запуску собственных программных продуктов и решений.

 © mk.ru

На базе нового IT-центра в Костроме будут организованы учебно-производственные площадки для проведения студенческих практик и разработки дипломных работ студентами костромских учебных заведений. Все это позволит уже на раннем этапе обучения вовлекать студентов в работу над реальными IT-проектами.

 © mk.ru

 © adm44.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://adm44.ru/news/2020/09/f5b46...3b-02db-4d2f-a932-d63729a133c3.aspx

ПО, Костромская область
  • Нет аватара termometrix
    22.11.2020:02:09

     © adm44.ru

     © mk.ru

    Отредактировано: termometrix~22:22 22.11.20
    #1215896
  • Нет аватара Back2Rio
    22.11.2022:41:52

    Интересный факт! Не приходилось слышать про Кострому в данном контексте    

    #1215906
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,