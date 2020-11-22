Костромская ИТ-компания открыла новый центр разработки ПО для государственного и частного сектора

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ООО «ММТР» работает в Костроме с 2006 года и за это время зарекомендовало себя как успешно развивающаяся IT-компания, занимающаяся разработкой и контролем качества программного обеспечения для государственных и коммерческих организаций. Фирма сотрудничает с крупными компаниями из США, Канады, Великобритании и других стран Европы.

Специалисты выполняют полный цикл работ — от подготовки технического задания до введения продукта в эксплуатацию. Фирма участвует в крупных проектах в сфере госзакупок,автоматизирует и сопровождает систему железнодорожного транспорта, единую медицинскую информационно-аналитическую систему. В этом году компания перебралась на территорию нового IT-центра, расположенного в центральной части города Костромы.Если сегодня в ООО «ММТР» работает более 350 квалифицированных специалистов, то благодаря переезду в новый IT-центр они смогут набрать еще около 300 новых сотрудников. Это продиктовано перспективами по увеличению количества и сложности реализуемых проектов, расширению штата сотрудников, выходу на новые рынки, запуску собственных программных продуктов и решений.

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На базе нового IT-центра в Костроме будут организованы учебно-производственные площадки для проведения студенческих практик и разработки дипломных работ студентами костромских учебных заведений. Все это позволит уже на раннем этапе обучения вовлекать студентов в работу над реальными IT-проектами.

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