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«Русская Трапеза» представила оборудование для фасовки и упаковки лаврового листа

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/70Wawyiq0bw

Новый проект холдинга «Русская Трапеза» — разработка и изготовление оборудования для фасовки и упаковки лаврового листа в пакет «подушка».

Разработанный вертикальный фасовочно-упаковочный комплекс учитывает все особенности упаковываемого продукта. Наличие магнитного сепаратора и вибросита в конструкции комплекса позволяет очищать лавровый лист от посторонних включений, отсеивать и собирать мелкие фракции ломаного листа, благодаря чему в упаковку поступает лавровый лист высокого качества.

Еще одна особенность комплекса — усиленная пылезащита тракта прохождения продукта и устройство утряски для снижения риска попадания частей лаврового листа в поперечные швы пакета.

Комплекс оборудования включает: упаковочный автомат SBi 200М, мультиголовочный весовой дозатор DPM 310SP, систему транспортёров и пр.

Производительность комплекса: 20-25 уп/мин (при длине пакета не более 250мм).

Подробное описание проекта >>>
Источник: https://r-t.ru/news_rt/oborudovanie-dlya-upakovki-lavrovogo-lista/

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Русская Трапеза, Санкт-Петербург, импортозамещение, пищевая промышленность, оборудование российского производства
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