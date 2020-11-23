«Русская Трапеза» представила оборудование для фасовки и упаковки лаврового листа

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Новый проект холдинга «Русская Трапеза» — разработка и изготовление оборудования для фасовки и упаковки лаврового листа в пакет «подушка».

Разработанный вертикальный фасовочно-упаковочный комплекс учитывает все особенности упаковываемого продукта. Наличие магнитного сепаратора и вибросита в конструкции комплекса позволяет очищать лавровый лист от посторонних включений, отсеивать и собирать мелкие фракции ломаного листа, благодаря чему в упаковку поступает лавровый лист высокого качества.

Еще одна особенность комплекса — усиленная пылезащита тракта прохождения продукта и устройство утряски для снижения риска попадания частей лаврового листа в поперечные швы пакета.

Комплекс оборудования включает: упаковочный автомат SBi 200М, мультиголовочный весовой дозатор DPM 310SP, систему транспортёров и пр.

Производительность комплекса: 20-25 уп/мин (при длине пакета не более 250мм).

Подробное описание проекта >>>