Российские школьники завоевали 55 медалей на XII Международном турнире по информатике в Болгарии

Завершился XII Международный турнир по информатике: International Autumn Tournament in Informatics-2020, который в этом году проходил в онлайн-формате.

Российские участники завоевали 17 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых медалей. В старшей категории абсолютным победителем стал Михаил Будников (Россия).

В соревновании, которое проходило с 19 по 22 ноября 2020 года, принимали участие ученики 9-11 классов из Армении, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Румынии, Сербии, Украины и Казахстана. Россию представляли 11 команд.

Результаты: старшая группа

Результаты: младшая группа

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