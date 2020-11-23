Российские школьники завоевали 55 медалей на XII Международном турнире по информатике в Болгарии
Завершился XII Международный турнир по информатике: International Autumn Tournament in Informatics-2020, который в этом году проходил в онлайн-формате.
Российские участники завоевали 17 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых медалей. В старшей категории абсолютным победителем стал Михаил Будников (Россия).
В соревновании, которое проходило с 19 по 22 ноября 2020 года, принимали участие ученики 9-11 классов из Армении, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Румынии, Сербии, Украины и Казахстана. Россию представляли 11 команд.
Источник: https://olimpiada.ru/news/19396
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