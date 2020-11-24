На Атоммаше изготовили оборудование для первого реактора АЭС Руппур

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершили изготовление внутрикорпусных устройств реактора для первого блока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

К внутрикорпусным устройствам относятся: 11-метровая шахта внутрикорпусная, выгородка и блок защитных труб. Общий вес изделий — свыше 179 тонн. Все элементы помещают внутрь корпуса атомного реактора подобно матрешке с высокой точностью и герметично закрывают крышкой реактора.

Именно внутрикорпусные устройства осуществляют разделение потоков теплоносителя в реакторе, в них размещаются тепловыделяющие сборки, а также через них проходят каналы системы управления и защиты реактора.

Все элементы внутрикорпусных устройств предварительно прошли контрольную сборку со штатным корпусом реактора. В дальнейшем это позволит сократить сроки монтажа оборудования на станции.Ранее в этом году Волгодонский филиал АЭМ-технологии уже отгрузил корпус реактора и комплект из четырех парогенераторов для энергоблока № 1 АЭС «Руппур». Всего для двух блоков станции завод изготовит два реактора, включая внутрикорпусные устройства и верхний блок с крышкой корпуса реактора, и восемь парогенераторов.