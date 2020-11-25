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Армия и Флот

Батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ поступил в Горную десантно-штурмовую дивизию ВДВ

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Батальонный комплект военной техники поступил на вооружение Горной десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ, дислоцируемой в Южном военном округе. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно сообщению, на вооружение дивизии ВДВ поступило около 40 единиц новой бронетехники — боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ («Ракушка»). Уточняется, что боевые машины переданы десантно-штурмовому Кубанскому казачьему полку Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения.
Источник: https://topwar.ru/177454-batalonnyj...-shturmovuju-diviziju-vdv.htmlВС РФ

ВС РФ, ЮВО, БМД-4М
  • user78 user78
    25.11.2013:28:03

    +!

    Насколько я понимаю, это уже 11-й батальонный комплект.    

    Первые два батальонных комплекта для строевой части Курганмашзавод передал в 2016 году. Получил их 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Третий и четвертый батальонные комплекты в 2017 году получила 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Затем в 2018-2019 годах пятый и шестой батальонные комплекты получил 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Седьмой комплект был передан 234-у гвардейскому десантно-штурмовому полку в начале 2020 года. Восьмой и девятый батальонные комплекты получил 108-й десантно-штурмовой полк в мае 2020. Десятый комплект поступил в Псковскую дивизию в июне 2020. На тот момент в ВДВ насчитывалось 320 шт. БМД-4М и до 180 шт. БТР-МДМ

    https://sdelano...u/blogs/129772/

    https://sdelano...u/blogs/132318/

    https://sdelano...u/blogs/133474/

    Вместе с новой поставкой получается 351 шт. БМД-4М и 189 шт. БТР-МДМ, суммарно 540 единиц новой техники в ВДВ.    

    #1216254
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