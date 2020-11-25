Батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ поступил в Горную десантно-штурмовую дивизию ВДВ

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Батальонный комплект военной техники поступил на вооружение Горной десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ, дислоцируемой в Южном военном округе. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно сообщению, на вооружение дивизии ВДВ поступило около 40 единиц новой бронетехники — боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ («Ракушка»). Уточняется, что боевые машины переданы десантно-штурмовому Кубанскому казачьему полку Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения.