Северсталь поставила штрипсовую сталь одной из самых высоких категорий прочности

https://chermk.severstal.com/upload/resize_cache/iblock/b71/958_535_2/b7180c3602be48b27ec274c2de6457d7.JPG © chermk.severstal.com

ПАО «Северсталь» возобновило поставки в адрес компании Alfapipe — производителя спиральношовных труб в Алжире. Для клиента металлурги произвели 26 тысяч тонн штрипсовой рулонной стали марки Х70.

Сталь марки Х70 обладает достаточно высокой прочностью в сочетании с сохранением вязких свойств в том числе и при отрицательных температурах. Это позволяет применять ее для строительства трубопроводов высокого давления. Для обеспечения всего комплекса свойств, технологичности производства и переработки металла требуется строгое соблюдение технологических параметров на всех этапах — от сталеплавильного производства до отгрузки. Металлопрокат произвели на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Возможности по подбору оптимальной технологии значительно расширились после реконструкции ламинарной установки стана 2000. Инвестиционный проект стоимостью 2 млрд рублей, реализованный осенью 2019 года, предусматривал замену старой установки 1975 года на оборудование нового поколения. Модернизация позволила улучшить точность охлаждения полосы после горячей прокатки на стане 2000 для получения равномерных механических свойств по длине и ширине. Это позволит избежать проблем с переработкой металла «Северстали» при производстве труб. Кроме того, новая установка ламинарного охлаждения позволяет получать свойства металлопроката, которых раньше можно было добиться только с помощью дополнительного легирования (расхода ферросплавов), то есть позволяет снижать себестоимость.