Благоустройство страны. От Ленинградской области до Орловской

В обзор включены проекты благоустройства, ранее не опубликованные на сайте

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Завершено благоустройство центральной площади г. Тосно Ленинградской области

На площади обустроили зону для прогулок с цветниками, газонами и скамейками, площадку для массовых мероприятий, установили малые архитектурные формы, высадили новые деревья, отремонтировали фонтан.

В спортивном парке оборудован скейт-парк, площадки для паркура, мини-футбола, настольного тенниса, стритбола и воркаута. Организованы места для отдыха, пешеходные дорожки и парковка.

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Всего в 2020 году в Ленинградской области благоустраивается 69 общественных пространств, планы на 2021 год — 75 общественных территорий: парков, скверов, площадей, пляжей, набережных, спортивных площадок.

В Вологде после реконструкции открылся бульвар Пирогова

Можно ли совместить старые советские «хрущёвки» и современность, ничего не ломая? За разработку проекта взялись молодые архитекторы Лаборатории городской среды Вологды.

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Бульвар разделили на четыре участка: «Парадный», «Домашний», «Сентиментальный» и «Школьный». Оформление каждой из зон отражает их особенность, но главная идея, которая двигала архитекторами, — сохранение души этого места.

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История бульвара на ул. Пирогова началась в 70-е годы XX столетия. Вдоль улицы выросли «хрущевки», украшенные кусочками цветной керамической плитки. Фасады советских зданий вдохновили архитекторов на создание мозаичного ковра, которым застелена вся пешеходная зона. Получилась интересная смысловая концепция: мозаика с домов перешла в мощение тротуара.

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Теперь бульвар на ул. Пирогова — единый пешеходный маршрут с благоустроенными парковками, пешеходными и велосипедными дорожками, скамейками и столами для игры в шашки или шахматы и светящимися инсталляциями.

Одна из новинок проекта — красные трубы-говорилки. Трубы соединены под землей. Если прошептать что-то в один рупор, слова будут слышны из другого.

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Особое внимание уделено озеленению территории. Подрядчик максимально сохранил существующие насаждения и добавил новые растения. По контракту, если саженцы погибнут, работники должны будут их восстановить.

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На Школьном участке обустроена инклюзивная площадь у школы № 1, так называемый «Тактильный лес», хождение по которому будет способствовать терапии для особенных детей, развивать внимание, слух, тактильные ощущения, координацию в пространстве. Заезд автомобилей ограничен столбиками. Особое внимание на бульваре уделено безопасности в целом — пешеходные переходы оснащены индикаторами для слабовидящих людей.

© vologdatourinfo.ru

Сейчас на пешеходной улице стало заметно больше людей. Прогуливаются пожилые пары, семьи с детьми, ребята катаются на самокатах и велосипедах. Созданы все условия, чтобы и мамы с колясками, и пожилые вологжане могли комфортно передвигаться по бульвару. Максимально занижены бордюры.

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Вечером на бульваре включается иллюминация. Вологжанам полюбилась ивовая аллея с деревянным настилом из лиственницы. Сверху протянута гирлянда, которая создает атмосферу грядущего праздника.

Площадь бульвара в 1,8 гектара реконструирована за 63 млн рублей.

В Котласе Архангельской области открыт «Горбатый» мост

«Горбатым» мост назвали из-за особенностей конструкции. Он был построен более полувека назад. Сохранить порядком износившийся мост и благоустроить прилегающую территорию позволил городской проект благоустройства «Равновесие».

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В рамках проекта выполнен ремонт путепровода «Горбатый мост», строительство сети велодорожек, обустройство игровой площадки для детей на пересечении улиц Кирова и Виноградова, двух зон отдыха на пересечении улиц Ленина — Урицкого и Карла Маркса — Урицкого.

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С обеих сторон моста выложили пешеходные и велосипедные дорожки, высадили деревья и кустарники. Появилась современная детская площадка. Игровую территорию поделили на три тематические зоны: речную, железнодорожную и авиационную.

К Горбатому мосту теперь ведёт и новая велодорожка протяженностью более 3 километров. Она соединяет центр города с приречным районом.

В посёлке Дальнее Константиново Нижегородской области завершилось благоустройство площади Театральной

В Дальнем Константинове состоялось открытие благоустроенной Театральной площади. На эти цели из федерального и регионального бюджетов была выделена сумма в размере 10 миллионов рублей.

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На территории площади уложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили осветительные колонны, малые архитектурные формы и «Шахматную доску». На Театральной площади также появилась сцена, амфитеатр и игровая площадка.

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По проекту «Вам решать» в Дальнем Константинове восстановили и Дом культуры. На его ремонт было использовано 14 миллионов рублей. Рабочие обновили фасады, провели ремонт внутренних помещений, заменили двери и окна, установили пандусы. В доме культуры появился танцевальный зал для местного народного ансамбля, а в зрительном зале полностью заменено освещение.

Впервые дом культуры открыл свои двери в 1967 году, и более пятидесяти лет здесь не проводилась реконструкция.

Два сквера в сентябре открылись в Самаре:

Новый сквер открылся в сентябре на пересечении улиц Авроры и Аэродромной

Раньше там был стихийный рынок, его с большим трудом удалось закрыть в прошлом году.

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Теперь здесь сквер. Общая площадь благоустройства составила 20 тысяч м2.

На территории сквера посадили новые деревья, кустарники, ели. Установили декоративные скамейки и современные беседки. Зеленую зону венчает 11-метровая ёлка. Рядом, на радость местной ребятне, расположился сухой фонтан.

В Самаре завершена реконструкция сквера Речников

У жителей Куйбышевского района появилось ещё одно место для отдыха. В Самаре завершили реконструкцию сквера Речников. С мая здесь велись ремонтные работы по нацпроекту «Жилье и городская среда». За проект благоустройства проголосовало более 9 тысяч горожан.

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На территории сквера проложили плиточные пешеходные дорожки и газон, установили детские аттракционы, спортивные площадки, привели в порядок деревья.

В оформлении сквера преобладает морская тематика: появились детские горки в виде кита, подводной лодки и маяка. Установили два батута. Радует детвору и новая площадка для спортивных игр с воротами для гандбола и баскетбольными кольцами. По периметру сквера установили скамейки, высадили липы, ели и рябины.

В рабочем поселке Пионерский Свердловской области построили парк спорта и отдыха

Почти четыре тысячи жителей поселка Пионерский Ирбитского муниципального образования получили хорошие условия для проведения досуга, занятий спортом и спокойного отдыха. В посёлке на месте бывшего пустыря открыли парк спорта и отдыха.

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В ходе работ на площади 37,5 тысяч м2 заасфальтировали дорожки, высадили цветы и кустарники, установили фонтан, освещение, урны и скамейки. Здесь же построили сцену и зрительские трибуны.

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В парке появилась оборудованная 14 игровыми комплексами детская площадка, организованы футбольное поле и площадки для игры в баскетбол и волейбол, рядом разместился популярный у подростков и молодежи скейтпарк.

В Орле открыли Детский парк после реконструкции

Городской детский парк был основан в середине 50-х годов прошлого столетия и не видел реконструкций.

В сентябре парк открылся после масштабного благоустройства. В процессе выполнения работ на территории парка установлено современное игровое и спортивное оборудование на прорезиненной подложке, появились велодорожки и фудкорт, отремонтированы малая эстрада и фонтан-скульптура «Кони».

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

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© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

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На набережной Орлика, где был зооуголок, построили открытую фестивальную площадку. На всей территории парка дополнительно высажено более сотни новых деревьев. Проходы к игровым зонам через газоны выполнены в виде уложенных деревянных шайб.

Кроме того, были выполнены работы по обустройству лестничных сходов, систем наружного освещения и охранного видеонаблюдения, а также устройство теневых навесов.

Всего в парке уложили тротуарную плитку на площади 12 тыс. м2, установили около 150 скамеек и 100 урн, 16 качелей.

Не известно как родители, но дети своим парком явно довольны.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

https://vologda...-vologzhan.html

https://www.nno...e/news/4054507/

https://www.dom..._medium=desktop

https://tvsamar...kver-na-avrore/

https://vk.com/...ll-116930_49494

http://midural....document171244/

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