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Смотрим новый паспорт России 2021 года

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2xOQ-qILUKg

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://youtu.be/2xOQ-qILUKg

цифровизация
  • Нет аватара Tcheluskin
    28.11.2020:58:10

    Это конечно радостно, что производят у нас на Микроне, но:

    Это окончательный дизайн паспорта? Разочаровывает ((

    Я понимаю, что для таких документов во всём мире принят минималистичный дизайн, но тут он уж слишком никакой.

    В ранних вариантах были видны какие-то усилия сделать его похожим на основной документ гражданина России.

     © u.9111s.ru

    Для сравнения:

     © kitjournal.ru

     © t4x3y5r8.stackpathcdn.com

     © upload.wikimedia.org

     © i0.wp.com

    Отредактировано: Tcheluskin~21:36 28.11.20
    #1216679
    • Нет аватара termometrix
      28.11.2021:07:23

      По видимому все зацифровано.

      Дизайн американских паспортов хорош,в области рекламы и пропаганды США лидерыНо я предпочитаю российский паспорт.Паспорт России-это паспорт думающих и свободных людей.

      Зы."Для меня паспорт это всего лишь паспорт".

      Отредактировано: termometrix~22:54 28.11.20
      #1216680
    • Human RS Human RS
      28.11.2022:06:42

      Нет, дизайн карты не окончательный.

      #1216690
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    28.11.2023:24:53

    А почему вы это называете паспортом?

    Так, кредитная карточка. Будет лежать вместе с десятками других по визиткам и кошелькам.

    Отредактировано: Сергей Котенко~23:29 28.11.20
    #1216700
  • Нет аватара lucky
    29.11.2006:38:34

    Рискну нахватать минусов, но ИМХО эта технология устарела не внедрившись. Личность должна удостоверяться неотчуждаемыми параметрами. При современном развитии биометрии делать такие паспорта … ну только для посещения неразвитых стран. Однако, боюсь, сначала внедрим такие, потом опять будем внедрять биометрию. Идем шаг за шагом, ничего не пропуская

    #1216718
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.11.2011:44:04

      потом опять будем внедрять биометрию.

      Не будем. «Неразвитая» часть населения будет против

      #1216745
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