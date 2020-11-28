Добавить статью
Лого Сделано у нас
Информационные технологии

На площадке ЦОДа «Калининский» Росатома установили первые контейнерные центры обработки данных

 © rosenergoatom.ru

Размещение контейнерных или модульных ЦОД на инфраструктурных площадках ЦОД «Росэнергоатома» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из новых направлений, которое сегодня предлагает Концерн своим коммерческим клиентам, с возможностью создания собственной ИТ-инфраструктуры, в том числе, ориентированной на блокчейн-технологии.

Инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский» мощностью 32 МВт введена в эксплуатацию в конце 2019 г. и полностью готова к использованию. Она предназначена для коммерческих заказчиков, которые могут разместить на ней до тридцати собственных контейнерных или модульных ЦОДов единичной мощностью до 1 МВт. В каждом контейнере может разместиться около 500 единиц вычислительного оборудования, ориентированного на блокчейн-технологии.

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам «Росэнергоатома», отметил: «В апреле на нашей площадке были размещены первые контейнерные ЦОД общей мощностью до 2 MBт, и мы прогнозируем дальнейший рост спроса на эту услугу. Такое предложение очень актуально для рынка, поскольку уже сейчас существует определенный дефицит мощностей ЦОД в регионах».

 © www.rosenergoatom.ru

Напомним, что инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский» входит в состав комплекса Опорного центра обработки и хранения данных Концерна «Росэнергоатом» (г. Удомля Тверской обл., вблизи Калининской АЭС) и соответствует самым высоким требованиям в области безопасности и надежности энергетической и инженерной инфраструктуры. Концерн «Росэнергоатом» предоставляет возможность своим коммерческим клиентам размещать мобильные и контейнерные ЦОДы на шести инфраструктурных площадках, расположенных в Центральной России, с соответствующим уровнем надежности и безопасности. Совокупная мощность всех инфраструктурных площадок — порядка 330 МВт.

Пост сделан с содйствием блогера Human RS!
Источник: https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34735/

Росатом, Росэнергоатом, ЦОД, проект Менделеев, Тверская область
  • Alexander V Alexander V
    28.11.2021:32:27

    В чем смысл устанавливать мобильные ЦОДы, которые будут там стоять всегда?

    #1216685
    • Нет аватара termometrix
      28.11.2021:44:53

      Дополнительное потребление электроэнергии.Стационарные модули заняты?

      Отредактировано: termometrix~22:37 28.11.20
      #1216686
    • Нет аватара alezei
      28.11.2023:54:47

      Думаю смысл в оплате фиксированной аренды, а так платы за электричество не будет, то региональные энергосетевые идут лесом. В итоге прибыль для станции и экономия для цод.

      #1216705
      • Alexander V Alexander V
        29.11.2000:01:48

        Так можно повильон поставить. Дешевле будет. Еще и сеть для передачи данных надо к ним притащить. Что толку от этих вагончиков. Чтобы это было более или менее похоже на ЦОД, таких контейнеров надо штук 20 хотя бы.

        Их разрабатывали, как мобильные ЦОД. Т. е. временные.

        Отредактировано: Alexander V~00:02 29.11.20
        #1216707
        • Нет аватара alezei
          29.11.2000:11:47

          Возможно постройка стационарных обьектов, повлечет за собой больше бюрократии или это только начало,

          #1216710
    • Alex M Alex M
      29.11.2000:25:40

      На правах предположения: что контейнер что станционарное — не сильно большая разница. А транспортировка на место? В одной фирме я работал, делали систему, которая точно будет стоять всегда в 1 месте, но все отдельные блоки были исключительно в ISO контейнерах. Удобно просто то, что всё оборудование и проводка будут смонтированы и протестированы на месте. А туда отправил по железной дороге и грузовиках, поставил и оно работает

      #1216713
      • Alexander V Alexander V
        29.11.2001:20:03

        Внутри контейнеров обычные серверные стойки. Разницы нет.

        #1216715
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,