На площадке ЦОДа «Калининский» Росатома установили первые контейнерные центры обработки данных
Размещение контейнерных или модульных ЦОД на инфраструктурных площадках ЦОД «Росэнергоатома» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из новых направлений, которое сегодня предлагает Концерн своим коммерческим клиентам, с возможностью создания собственной ИТ-инфраструктуры, в том числе, ориентированной на блокчейн-технологии.
Инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский» мощностью 32 МВт введена в эксплуатацию в конце 2019 г. и полностью готова к использованию. Она предназначена для коммерческих заказчиков, которые могут разместить на ней до тридцати собственных контейнерных или модульных ЦОДов единичной мощностью до 1 МВт. В каждом контейнере может разместиться около 500 единиц вычислительного оборудования, ориентированного на блокчейн-технологии.
Сергей Мигалин, заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам «Росэнергоатома», отметил: «В апреле на нашей площадке были размещены первые контейнерные ЦОД общей мощностью до 2 MBт, и мы прогнозируем дальнейший рост спроса на эту услугу. Такое предложение очень актуально для рынка, поскольку уже сейчас существует определенный дефицит мощностей ЦОД в регионах».
Напомним, что инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский» входит в состав комплекса Опорного центра обработки и хранения данных Концерна «Росэнергоатом» (г. Удомля Тверской обл., вблизи Калининской АЭС) и соответствует самым высоким требованиям в области безопасности и надежности энергетической и инженерной инфраструктуры. Концерн «Росэнергоатом» предоставляет возможность своим коммерческим клиентам размещать мобильные и контейнерные ЦОДы на шести инфраструктурных площадках, расположенных в Центральной России, с соответствующим уровнем надежности и безопасности. Совокупная мощность всех инфраструктурных площадок — порядка 330 МВт.
Пост сделан с содйствием блогера Human RS!
Читайте также...
- На ПЭБ «Академик Ломоносов» состоялся энергетический пуск первой реакторной установки
- На Кольской АЭС осуществлен пуск энергоблока № 1 после модернизации и ремонта
- На Калининской АЭС началась промышленная эксплуатация энергоблока № 4 на мощности 104%
28.11.2021:32:27
28.11.2021:44:53
28.11.2023:54:47
29.11.2000:01:48
29.11.2000:11:47
29.11.2000:18:13
29.11.2000:25:40
29.11.2001:20:03