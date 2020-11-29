На ЧерМК в цехе внепечной обработки конвертерной стали смонтирован новый отечественный мостовой кран

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yh4NuQpJfKE

Цех внепечной обработки конвертерной стали называют сердцем комбината. Здесь, на одном из участков, работают два самых больших крана ЧерМК грузоподъемностью 520 тонн каждый. Скоро один из них заменят новым.