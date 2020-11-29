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Модернизация

На ЧерМК в цехе внепечной обработки конвертерной стали смонтирован новый отечественный мостовой кран

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yh4NuQpJfKE

Цех внепечной обработки конвертерной стали называют сердцем комбината. Здесь, на одном из участков, работают два самых больших крана ЧерМК грузоподъемностью 520 тонн каждый. Скоро один из них заменят новым.

ЧерМК, Вологодская область, Северсталь, кран, оборудование российского производства
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