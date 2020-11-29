«Русская Трапеза» представила новинку: роторная воздуходувка с шумоизоляцией

© r-t.ru

Конструкторский отдел машиностроительного холдинга «Русская Трапеза» представил новую разработку — роторная воздуходувка с шумоизоляцией. Оборудование является неотъемлемым элементом пневматических транспортных систем и применяется для перемещения сыпучих продуктов воздушным потоком по трубопроводам.

Ранее, при проектировании пневматических систем, конструкторы использовали дорогостоящие воздуходувки зарубежных производителей. Собственная разработка, изготавливаемая непосредственно на заводе холдинга, не уступает по характеристикам более дорогим аналогам и позволяет существенно снизить затраты заказчика на организацию пневматического транспорта на производстве.

Представленные воздуходувки отличаются простотой установки и технического обслуживания, а также низким уровнем шума, что достигается благодаря наличию глушителя и шумоизолирующего кожуха.