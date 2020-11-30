В ИСС им. Решетнёва разработали и испытали микросхемы для бортовых сетей SpaceWire

Специалисты компании «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва" из Красноярского края разработали микросхемы для бортовых сетей SpaceWire.

В рамках контракта с Министерством промышленности и торговли специалисты Базового центра системного проектирования компании «ИСС» разработали и испытали опытные образцы микросхем космического применения на специализированном стенде собственного производства.

Базовые микросхемы, выполняющие функции сетевого контроллера и коммутатора, планируется применять в составе перспективных космических аппаратов, создаваемых по технологии SpaceWire.

Серийное производство микросхем нового поколения, разработанных в компании «ИСС», будет организовано в Зеленограде.