Как в Туле производят самовары

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Компания «Самоваров град» — лидер в своей отрасли с полным производственным циклом. За более чем пятилетнюю историю фабрика зарекомендовала себя на рынке благодаря высоким стандартам качества и сочетанию векового опыта тульских мастеров с инновационными технологиями. Мы посетили производство и узнали, как делают самовары.

НЕ ТОЛЬКО САМОВАРЫ

Фабрика «Самоваров град» — это 500 квадратных метров производственной площади и 30 единиц различного оборудования. В работе заняты 20 сотрудников производства и 15 художников по росписи, которые также могут нанести индивидуальный рисунок по заказу клиента. Здесь производят все виды самоваров: электрические, на дровах и комбинированные. Всего же в ассортименте более 250 моделей самоваров и аксессуаров: от подстаканников до чайных сервизов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Ежегодно на «Самоваров град» выпускают и расписывают 6 тысяч изделий. Кроме того, фабрика предлагает услуги по реставрации: над восстановлением и ремонтом самоваров трудятся лучшие тульские мастера.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКРЕТ

Первые самовары растапливали дровами или углем и делали из меди. Однако этот материал был мягким и окислялся, поэтому теперь все самовары изготавливают из более прочной латуни, которая к тому же обладает отличными термическими свойствами. В 70-е годы прошлого века появились первые электрические самовары: они быстро разогревались и были удобны для домашнего использования. Их тоже расписывали, поэтому выглядели они не менее празднично и нарядно.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Каким же образом изготавливают самовары? Любопытно, что это сравнительно сложное устройство состоит из нескольких функциональных элементов, каждый из которых делается разными способами: например, кран отливается по формам, а крышка и корпус — штампуются. Затем детали шлифуются, чтобы подготовить к нанесению покрытия, а внутренняя часть латунной чаши лудится — на нее наносится слой пищевого олова, чтобы защитить металл от контакта с водой при нагревании и избежать коррозии. После самовар проходит проверки на герметичность, качество сборки крана и исправность нагревательного элемента в отделе контроля качества.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Следующий производственный этап — нанесение блестящего покрытия на латунь, которая сама по себе выглядит невзрачно и не может похвастаться декоративными свойствами. После вакуумной металлизации самовары выглядят яркими и блестящими, а отражающая способность их поверхности даже выше, чем у зеркала.

Затем самовары попадают в руки художников, которые наносят на их поверхность узоры: чаще всего это традиционная хохломская, жостовкая или гжелевская роспись, но иногда изделие украшают необычным авторским рисунком. Благодаря термостойким краскам оттенки сохраняют свою яркость даже после десятилетий использования. Также изделие покрывают керамическим лаком, который защищает пигменты от контакта с солнечным излучением, делает поверхность ударопрочной и блестящей.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наконец, самовар попадает на сборку, где на него устанавливают фурнитуру. Ручки изделия изготавливаются из бука или пластика, который хорошо выдерживает контакт с высокой температурой, не нагревается и славится прочностью и надежностью. После этого самовар проходит финальный контроль качества, где оценивается не только его технические, но и внешние характеристики. Прошедшее оценку изделие упаковывается в яркую коробку и отправляется на продажу.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена