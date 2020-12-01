«НафтаГаз» вывел третью буровую установку российского производства на газовый проект

© naftagaz.com

Продолжается расширение газового портфеля российской нефтесервисной компании «НафтаГаз». На бурение на Сеноманских залежах Песцового нефтегазоконденсатного месторождения выведен третий по счёту буровой станок ЭУК-3000 грузоподъёмностью 200 тонн.

Буровая установка специально адаптирована под условия и требования строительства газовых скважин в суровых условиях Заполярья. Станок оснащён современными высокотехнологичными видами оборудования: системой верхнего привода, триплексными насосами.

Работы проводятся по реализации проекта по строительству газовых скважин на объектах ПАО «Газпром» по контракту с ООО «Газпромнефть-Заполярье» сроком на 5 лет. На сегодняшний день закончены 6 скважин.

Буровая бригада обеспечена современным бурильным инструментом, размещается в новых жилых вагон-домах, сотрудники снабжены необходимыми средствами в рамках существующей эпидемиологической обстановки — антисептиками, масками и пр.

Песцовое месторождение входит в Песцовый лицензионный участок наряду с Песцовой площадью Уренгойского месторождения и находится в зоне сплошного развития многолетнемерзлых пород Надымского района ЯНАО. Открыто в 1974 г. Сеноманская массивная залежь сухого газа является северо-западным продолжением залежи Большого Уренгоя.

Российская нефтесервисная компания «НафтаГаз» входит в «пятёрку» крупнейших независимых буровых подрядчиков страны. В 2020 году была достигнута планка в 3 миллиона пробуренных метров с начала деятельности в октябре 2014 года. На сегодняшний день построено 740 скважин, 70% из них — горизонтальные. Компания работает в любых географических и климатических условиях. Численность сотрудников около 1700 человек. Основная производственная база расположена в г. Ноябрьске (ЯНАО), где действует собственная школа буровых мастеров, супервайзеров и бурильщиков для подготовки специалистов, и развития сотрудников с высоким потенциалом.