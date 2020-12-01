«НафтаГаз» вывел третью буровую установку российского производства на газовый проект
Продолжается расширение газового портфеля российской нефтесервисной компании «НафтаГаз». На бурение на Сеноманских залежах Песцового нефтегазоконденсатного месторождения выведен третий по счёту буровой станок ЭУК-3000 грузоподъёмностью 200 тонн.
Буровая установка специально адаптирована под условия и требования строительства газовых скважин в суровых условиях Заполярья. Станок оснащён современными высокотехнологичными видами оборудования: системой верхнего привода, триплексными насосами.
Работы проводятся по реализации проекта по строительству газовых скважин на объектах ПАО «Газпром» по контракту с ООО «Газпромнефть-Заполярье» сроком на 5 лет. На сегодняшний день закончены 6 скважин.
Буровая бригада обеспечена современным бурильным инструментом, размещается в новых жилых вагон-домах, сотрудники снабжены необходимыми средствами в рамках существующей эпидемиологической обстановки — антисептиками, масками и пр.
Песцовое месторождение входит в Песцовый лицензионный участок наряду с Песцовой площадью Уренгойского месторождения и находится в зоне сплошного развития многолетнемерзлых пород Надымского района ЯНАО. Открыто в 1974 г. Сеноманская массивная залежь сухого газа является северо-западным продолжением залежи Большого Уренгоя.
Российская нефтесервисная компания «НафтаГаз» входит в «пятёрку» крупнейших независимых буровых подрядчиков страны. В 2020 году была достигнута планка в 3 миллиона пробуренных метров с начала деятельности в октябре 2014 года. На сегодняшний день построено 740 скважин, 70% из них — горизонтальные. Компания работает в любых географических и климатических условиях. Численность сотрудников около 1700 человек. Основная производственная база расположена в г. Ноябрьске (ЯНАО), где действует собственная школа буровых мастеров, супервайзеров и бурильщиков для подготовки специалистов, и развития сотрудников с высоким потенциалом.
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