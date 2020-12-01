На судоверфи «Звезда» заложен танкер «Океанский проспект» типа «Афрамакс»

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На Судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае заложен танкер типа «Афрамакс», который строится для «Совкомфлота». Это — шестое по счету судно в серии из 12 танкеров, находящихся в портфеле заказов ССК «Звезда». Головное судно серии спущено на воду.

Судно будет называться «Океанский проспект» — в честь центральной улицы столицы Приморского края и ДФО города Владивостока.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием было заключено между ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО «СКФ Эко» (компания группы Совкомфлот) в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера — 2022 год.

«Звезда» оснащена передовым оборудованием, позволяющим производить эти технологически сложные крупнотоннажные суда. На самой современной верфи России применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.