ОДК сертифицировала двигатель для Ми-171А2 в Южной Корее

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха сертифицировала в Южной Корее двигатель ВК-2500ПС-03 для гражданского вертолета Ми-171А2. Валидация сертификата типа позволит начать поставки агрегатов производства «ОДК Климов» в эту страну.

Полученное разрешение означает, что двигатель полностью соответствует требованиям государственных авиационных правил Республики Корея, что подтверждено соответствующим письмом Управления гражданской авиации.

«Наш двигатель заслуженно пользуется доверием у других стран. Он современный, высокотехнологичный и надежный, его возможности позволяют работать в сложных условиях. Сертификация ВК-2500ПС-03 позволит углубить партнерство с Южной Кореей, а также начать поставки в эту страну в будущем», — сказал Евгений Проданов, директор программы ВК-2500, ТВ3-117 — главный конструктор.

Аналогичные документы уже получены в Индии, Китае, Бразилии и Колумбии. Результатом валидации сертификата в Китае стал контракт на поставку в 2021-2022 годах почти 100 двигателей ВК-2500ПС-03. На данный момент в среднем производится 300 двигателей семейства ВК-2500 ежегодно, в планах выйти на производство 500 единиц в год.

Турбовальный двигатель ВК-2500ПС-03 является новейшей модификацией ВК-2500 и может быть применен на вертолетах Ми и Ка. Сертификационные испытания двигателя в РФ были успешно завершены в 2016 году. Основное конструктивное отличие ВК-2500ПС-03 — наличие новой цифровой системы управления типа FADEC (электронная система управления двигателем с полной ответственностью) — БАРК-6В-7С, также разработанной и произведенной АО «ОДК-Климов».

Межремонтный и назначенный ресурс двигателя в два раза выше, чем у его предшественников. ВК-2500ПС-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорье и районах с жарким климатом. Работоспособность двигателя обеспечивается в диапазоне температур воздуха от минус 50 ºС до +60 ºС. Устойчивая работа двигателей ВК-2500ПС-03 обеспечивается до высоты 6000 метров.