«Сила Сибири»: взгляд изнутри

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

Ровно год прошел с момента торжественного запуска газопровода «Сила Сибири».

Это не просто артерия для транспортировки «голубого топлива». Проект задумывался и реализуется как один из ключевых в рамках Восточной газовой программы. Ее главные цели — создание газовой отрасли и экономический рост в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, газификация, новый экспортный канал, современные производства и рабочие места.

Магистраль, растянувшаяся сегодня более чем на 2 тысячи километров, уже дает мощный импульс развитию целого ряда восточных регионов России. Среди них — Амурская область. «Сила Сибири», без преувеличения, открыла новую страницу в истории региона. Сюда, в Приамурье, мы и отправились, чтобы увидеть, как работает газопровод.

1. В XVII веке территорию нынешней Амурской области открывали казачьи отряды Василия Пояркова и Ерофея Хабарова. В конце XIX — начале XX века здесь строили Транссибирскую железнодорожную магистраль, больше известную как Транссиб. В XX столетии новую веху в истории региона ознаменовало сооружение Байкало-Амурской магистрали. Теперь, в XXI веке, со строительством объектов «Силы Сибири», регион занял важное место на газовой карте России.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

2. Сооружали газопровод в безлюдных местах, где леса сменяются болотами, а дикие луга — сопками. Здесь с нуля прокладывали дороги, строили мосты, линии электропередачи и связи. Все это значительно «подтянуло» инженерную и транспортную инфраструктуру региона.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

3. Отдавая дань уважения первопроходцам Дальнего Востока, в их честь были названы компрессорные станции (КС) «Силы Сибири». На уже действующем участке газопровода станций будет восемь. Это «Иван Ребров», «Петр Бекетов», «Максим Перфильев», «Иван Москвитин», «Василий Поярков», «Ерофей Хабаров», «Василий Колесников». Восьмая, самая мощная станция, получила название «Атаманская». Она уже введена в эксплуатацию. «Атаманская» раскинулась на территории в 12 гектаров — это примерно в пять раз больше, чем Красная площадь в Москве.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

4. Если сравнить систему газоснабжения с организмом, то компрессорная станция — это его сердце, которое перекачивает газ по трубам, будто по кровеносным сосудам. Здесь «голубое топливо» очищают, сжимают, охлаждают и отправляют дальше.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

5. Главный элемент компрессорной станции — газоперекачивающий агрегат. На «Атаманской» их пять: два мощностью по 16 мегаватт и три — по 32 мегаватта. Сочетание агрегатов разной мощности позволяет гибко регулировать режим работы станции.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

6. В основе 16-мегаваттных агрегатов (ГПА-16У) — модернизированные авиационные двигатели. Их производят в Перми.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

7. Агрегаты на 32 мегаватта (ГПА-32 «Ладога») делают на «Невском заводе» в Санкт-Петербурге. Отсюда и название — в честь Ладожского озера, одного из крупнейших в Европе. Это уже агрегаты, созданные специально для газовой отрасли России. Разработка относительно новая, однако показавшая свою надежность: такие турбины 10 лет успешно эксплуатируются в «Газпроме». Каждую секунду компрессор «Ладоги» совершает около 95 оборотов — примерно вчетверо больше, чем барабан стиральной машины у вас дома.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

8. Агрегаты «Ладог» легко распознать даже на подходе к «Атаманской» по голубым козырькам, напоминающим пагоду.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

9. Посмотрим на станцию с высоты птичьего полета. Видите желтые трубы, которые отходят от каждого корпуса и затем скрываются под землей.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

10. По ним со скоростью 10,5 метров в секунду течет полностью подготовленный для потребителей газ — очищенный от примесей, сжатый и охлажденный.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

11. Все коммуникации, включая газовые трубы и связки кабелей, на компрессорной станции расположены на эстакадах. Так рабочим проще и безопаснее добраться до любого участка сетей для проведения осмотра и профилактических работ.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

12. Чтобы контролировать работу сложного «организма» станции, еще на этапе строительства сюда приехали высококвалифицированные специалисты из разных регионов России. Один из них — заместитель начальника КС «Атаманская» Максим Егоров. До этого он 10 лет работал в дочерней компании «Газпрома» в Екатеринбурге. В «Газпром трансгаз Томск» (управляет газопроводом «Сила Сибири») перевелся в апреле 2019 года, застав финальную стадию строительства. «Тогда на площадке одновременно трудились сотни рабочих, — вспоминает он. — И у меня сразу возникло ощущение, будто я стал частью грандиозной истории».

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

13. «Атаманская» — «умная» станция: технологические процессы максимально автоматизированы, то есть почти не требуют участия человека. Так выглядит главный щит управления «Атаманской». На дюжине мониторов как на ладони видна работа каждого механизма. Сейчас в зале несколько специалистов. Однако в целом для контроля оборудования достаточно одного сменного инженера. Малолюдные технологии в действии.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

14. Работа на станции не прекращается ни на минуту. Когда солнце уходит за горизонт, заступает ночная смена.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

15. С приходом темноты на вышках зажигаются прожекторы. С ними компрессорную станцию видно издалека, словно маяк в море.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

16. КС «Атаманская» — это лишь один из множества объектов «Силы Сибири». Чтобы увидеть все звенья этой технологической цепи, понадобится не один день пути среди живописных лесов, равнин и сопок.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

17. На пути магистрали расположены пять линейных производственных управлений (ЛПУ). Мы побывали на одном из них — Свободненском. ЛПУ — это своего рода центры управления, обеспечивающие бесперебойную работу газопровода.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

18. Здесь же базируются бригады, которые отвечают за его профилактику и, если понадобится, ремонт. На территории производственного управления — длинный ряд ангаров со всей необходимой тяжелой техникой, от трубоукладчиков (на переднем плане) до пожарных машин и снегоболотоходов.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

19. Большая спутниковая антенна позволяет непрерывно быть на связи. Ее обеспечивает группировка космических спутников «Газпрома» под названием «Ямал».

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

20. А это — диспетчерская. Практически всю работу здесь выполняет электроника. Однако без человека не обойтись: специалист постоянно следит за показателями на экране, анализирует их и поддерживает связь с другими службами.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

21. На монитор выводятся более 150 параметров, среди которых давление, температура, состояние кранов. Если вдруг какой-то показатель окажется за пределами нормы, сработает звуковая и световая сигнализация.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

22. Чтобы при необходимости — например, для проведения профилактических работ — изолировать участок газопровода, на нем установлены запорные краны. Под управлением Свободненского ЛПУ их 18. Диспетчер может открывать и закрывать эти краны дистанционно. Профилактика участков газопровода проводится регулярно — например, перед наступлением зимы. Цель та же, что и при гидравлических испытаниях теплосетей в городах, — еще раз убедиться, что система работает исправно накануне сезона холодов.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

23. Контакт между компьютерами в диспетчерской и крановыми площадками для максимальной надежности поддерживается тремя видами связи: оптоволоконной, радиорелейной и спутниковой.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

24. Кроме того, специалисты управления регулярно выезжают на крановые площадки для осмотра оборудования.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

25. Кстати, процессы, за которые отвечает электроника, при необходимости можно перевести на ручной режим работы.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

26. Каким бы современным и технологичным ни было оборудование, самый ценный ресурс «Газпрома» — это люди. Поэтому для работников линейного управления обеспечены максимально комфортные условия труда и быта. Прямо на территории Свободненского ЛПУ, по соседству с диспетчерской и технической базой, расположен городок для вахтовиков с трехэтажным общежитием на полторы сотни комнат. Насколько уютно в нем жить, мы смогли оценить лично, проведя здесь несколько дней.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

27. Большинство комнат одноместные, в каждой есть отдельный санузел с душевой кабиной. Вернувшись после смены, работники могут отдохнуть в спокойной, комфортной обстановке. Вот инженер Юрий Кинзерский решил пройти очередной уровень в видеоигре.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

28. Самостоятельно готовить себе еду не приходится — на первом этаже расположена столовая. Повара отлично знают, какие завтраки, обеды и ужины предпочитают жильцы общежития.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

29. Меню обновляют каждый день, но в нем всегда есть мясные и рыбные блюда, супы, витаминные салаты и компоты.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

30. Размяться между сменами можно в спортивном комплексе: он расположен в отдельном корпусе и включает спортзал, тренажерный зал, душевые и раздевалки.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

31. Здесь есть все для поддержания формы: гири, гантели, кардиотренажеры.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

32. В спортивном зале сейчас завершают внутреннюю отделку, остался последний штрих — укладка покрытия. Баскетбольные кольца и футбольные ворота уже наготове. Скоро можно будет проводить командные соревнования.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

33. В трех часах езды от ЛПУ расположена газоизмерительная станция (ГИС) «Силы Сибири». Дальше, через реку Амур, уже Китай.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

34. По сути, ГИС — это огромный счетчик газа. Здесь учитывают, сколько топлива отправляется на экспорт.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

35. За точность измерений отвечают современные приборы учета. Они расположены в этом технологическом корпусе. Счетчики находятся в металлических шкафах, через которые проходят восемь газоизмерительных линий.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

36. От газоизмерительной станции «голубое топливо» поступает в Китай. Газотранспортные системы двух стран встречаются под Амуром. Чтобы полностью исключить вред хрупкой экосистеме, для магистрали на глубине 20 метров под речным дном построили специальный тоннель.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

37. Газ, который поступает в Амурскую область из восточносибирских месторождений, — многокомпонентный. Кроме метана в нем содержатся этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция, гелий. Чтобы извлекать эти ценные компоненты, в 2015 году в чистом поле в 20 км от города Свободного начали возводить Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Для региона это еще одна новая отрасль промышленности.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

38. Завод раскинулся на площади, превышающей 800 гектаров. На такой территории могли бы легко поместиться 1100 футбольных полей.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

39. После завершения строительства на Амурском ГПЗ будут перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа. Завод станет одним из самых мощных в мире.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

40. Извлекаемые из природного газа компоненты послужат сырьем для изготовления самой разной продукции. Например, полиэтилена, полипропилена, пластмасс и искусственных каучуков, высокооктанового топлива, растворителей и смазочных материалов.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

41. Компоненты будут выделять в таких колоннах газоразделения. Самая высокая из них — для выделения метана — высотой почти с 30-этажный дом.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

42. Амурский ГПЗ станет абсолютным рекордсменом по выработке ценнейшего компонента природного газа — гелия (до 60 млн куб. м в год). Этот газ необходим для многих наукоемких отраслей: микроэлектроники, медицины, космической промышленности.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

43. Транспортировать гелий будут специально разработанные в России гелиовозы KAMAZ-5490 Neo, работающие на экологичном сжиженном природном газе. В контейнерах этих магистральных тягачей поддерживается постоянная сверхнизкая температура -269 °С. С Амурского ГПЗ гелий будут привозить на крупнейший в мире гелиевый хаб вблизи Владивостока. Оттуда в контейнерах гелий будет по морю доставляться покупателям.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

44. 2020 год — самый разгар стройки. Одновременно тут трудятся более 30 тысяч рабочих — практически население районного центра. Общий прогресс реализации проекта Амурского ГПЗ уже приближается к 70%.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

45. Уже подсчитано: если сложить все металлоконструкции, использованные при строительстве завода, можно соорудить 23 Эйфелевы башни.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

46. При этом строят Амурский ГПЗ так, чтобы беречь дальневосточную природу. Экологичность — один из главных принципов, которых придерживается «Газпром». Еще до старта работ здесь тщательно исследовали окружающую среду: взяли пробы воды, воздуха и почвы, изучили местную флору и фауну.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

47. Собранные данные теперь служат эталоном: по ним лаборатории проводят регулярный мониторинг в окрестностях строительной площадки. Экологическая безопасность строительства Амурского ГПЗ подтверждена результатами более 2000 проб.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

48. С приходом в Амурскую область газовых мегапроектов в регионе создаются новые постоянные рабочие места и их количество будет расти.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

49. Будущие работники Амурского ГПЗ будут жить в новом микрорайоне г. Свободного­. Строители возводят 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома на 5000 жителей, а также детский сад, школу, поликлинику, спорткомплекс, центр культуры и досуга.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com

50. Подобно первопроходцам, «Газпром» последовательно раскрывает потенциал использования природного газа — экологически чистой энергии — на Востоке страны. «Сила Сибири», протянувшись от реки Лены до Амура, не заканчивает свой путь по России. Второй этап — строительство участка газопровода протяженностью 800 км. Он соединит два крупнейших восточных месторождения — Чаяндинское в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области. И нет никаких сомнений, что все масштабные задачи, поставленные перед «Силой Сибири», будут решены.

сила сибири газопровод газпром © img.geliophoto.com