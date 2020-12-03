На заводе «Метаклэй» в Брянской области запустили новую линию стеклопластиковой ленты

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На карачевском заводе «Метаклэй» в Брянской области приступили к выпуску стеклопластиковой ленты, применяемой для защиты изоляции магистральных газовых и нефтепроводов.

Производство было создано в сотрудничестве с Фондом развития моногородов. На эти цели Фонд развития моногородов предоставил 150 млн рублей.

Данная лента обеспечит защиту от механических повреждений изоляционного покрытия, которое в свою очередь служит защитой от коррозии труб российских магистральных газо- и нефтепроводов. Также она будет использоваться для защиты металлических конструкций, применяемых при строительстве и ремонте различных зданий и сооружений.

Общая стоимость инвестиционного проекта по созданию новой производственной линии составляет порядка 340 млн рублей. Создано 62 рабочих места.

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Как рассказали в пресс-службе предприятия, новая продукция станет одним из направлений масштабной программы по производству защитного стеклопластика «Кольчуга». Сегодня состоялся пуск линии, на которой будут изготовлять ленту. Это покрытие предохранит трубопроводы диаметром до 1 420 миллиметров от механических повреждений. Впрочем, стеклопластиковой ленты может использоваться для защиты любых металлических конструкций, используемых при строительстве и ремонте различных зданий и сооружений.

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Уже более 11 лет на территории Карачевского района Брянской области действует одно из ведущих промышленных предприятий Брянщины — АО «Метаклэй». Начиналось всё с изготовления полимерных материалов для изоляции кабельной продукции и газопроводных труб. Сегодня его продукция известна не только в нашей стране, но и за рубежом, ведь конкурентами были мировые производители таких стран, как Австрия, Франция, Китай, США и другими.

В 2016 году в АО «Метаклэй» был открыт новый цех с установкой «мегакомпаундера» с производительностью 5000 кг/ч. Сегодня предприятие вышло на новые высокие рубежи. Производство полимерных композитов осуществляется на современных европейских экструзионных установках осциллирующего типа. Они повышают свойства готовых материалов за счёт обеспечения высокого уровня однородности при смешивании компонентов.

В 2018 году компания «Метаклэй» начала выпуск биоразлагаемых заглушек для труб. Материал состоит из разработанного на предприятии биоразлагаемого полиэтилена Метален БИО, комплекса добавок и органофильного наносиликата. Под действием УФ-излучения и факторов внешней среды материал разрушается на молекулярном уровне и превращается в порошок, после чего в процесс вступают микроорганизмы, живущие в грунте. Таким образом, решается экологическая проблема.