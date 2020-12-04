«Русская Трапеза» изготовила оборудование для фасовки и упаковки замороженной фасоли

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Один из новых проектов машиностроительного холдинга «Русская Трапеза» — изготовление и пусконаладка вертикального комплекса оборудования для фасовки и упаковки замороженной стручковой фасоли в трёхшовный пакет «подушка». Производительность изготовленного комплекса зависит от дозы фасуемого продукта: до 40 уп/мин при дозе 400 гр.; до 15 уп/мин (при дозе 2500 гр.)

Основой комплекса стал упаковочный автомат РТ-УМ-36 (аппарат эконом-класса), который позволяет упаковывать продукты со скоростью до 70 уп/мин, что зависит не только от дозы, но и от типа упаковываемого продукта. Дозирование продукта выполняет весовой мультиголовочный дозатор DPM из нержавеющей стали с рифлёным трактом прохождения продукта. Наличие рифлёного тракта существенно снижает риск повреждения продукта в процессе его подачи в упаковочный автомат. Также комплекс оборудования включает: комплект транспортёров (подающий и отводящий), каркас для установки дозатора, термотрансферный принтер и компенсатор длины пакета.