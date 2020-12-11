Специалисты ЦАГИ разработали измерительную аппаратуру нового поколения

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Как повысить точность фиксации данных и одновременно уменьшить стоимость измерительной аппаратуры для многоканальной системы сбора информации, полученной в ходе аэродинамического эксперимента? Поможет ли это проводить исследования более качественно? Ответы на эти вопросы нашли специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Составной частью практически любого аэродинамического эксперимента является использование многоканальной системы сбора экспериментальных данных. Особенностью архитектуры традиционных форм данного оборудования является его размещение на удалении от датчиков, принимающих сигнал. Как результат — неизбежное снижение точности измерений, необходимость усложнения измерительной аппаратуры и, соответственно, ее удорожание.

Перспективным методом снижения погрешностей измерений является максимальное приближение измерительной аппаратуры к датчикам, преобразование сигнала в цифровой код и его передача на стационарную систему сбора по цифровым кабельным интерфейсам и радиоканалам, с использованием современных достижений микросхемотехники. Перед учеными ЦАГИ была поставлена задача — осуществить переход на телеметрический метод снятия данных, который подразумевает разработку и внедрение малогабаритных, многоканальных цифровых измерителей, встраиваемых в конструкцию тензовесов или в исследуемые модели летательных аппаратов (ЛА).

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В ноябре специалисты центра авиационной науки завершили разработку двух платформ многоканальной прецизионной (обладающей высокой точностью) измерительной аппаратуры с телеметрической передачей данных для весовых испытаний моделей ЛА в дозвуковых аэродинамических трубах (АДТ) и для иных исследований с произвольным набором датчиков. Были собраны и испытаны экспериментальные образцы, которые имеют низкую себестоимость изготовления и эксплуатационные расходы.

«Достигнут технический предел метрологических характеристик старого оборудования, модернизационный потенциал его давно исчерпан. Разработки отделения основаны на современном техническом уровне и практически обеспечивают смену поколения измерительной техники и методики организации сбора данных. Метрологические показатели нового оборудования не хуже лучших и очень дорогих образцов стационарной измерительной техники при цене на порядок меньше. Это реальная заявка на смену поколения измерительной техники в ЦАГИ», — считает инженер — электроник отделения измерительной техники и метрологии Владимир Заливако.

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Предложенный подход позволяет минимизировать объём измерительной аппаратуры и кабельного хозяйства, интегрировать ее в изучаемый объект, добавил специалист. Следствие модернизации — повышение информативности экспериментов, сокращение времени их проведения, увеличение экономической эффективности исследований.