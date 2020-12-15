«Петрозаводскмаш» отгрузил корпуса насосов для АЭС «Руппур» (Бангладеш)

© www.rosatom.ru

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил комплект корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для энергоблока № 1 АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш).

Масса одного сферического корпуса — более 31 тонны при высоте 3,5 метра и ширине свыше 3 метров. Вместе с элементом крепления — проставкой — масса груза достигает около 50 тонн. Из Петрозаводска изделия отправляют автомобильным транспортом в морской порт Санкт-Петербурга для погрузки на судно.

В процессе изготовления корпуса ГЦНА подвергают различным видам контроля, включая рентгеновский. Также проводится комплекс испытаний, наиболее важными из которых являются финальные гидравлические испытания, во время которых собранное изделие в течение 10 минут выдерживают под давлением 24,5 МПа.

После получения положительного заключения по результатам всех проверок и испытаний на предприятии проводят контрольную сборку сферического корпуса с проставкой и внутренним конусом. Заказчику отгружают сборочные единицы отдельно, комплектуя крепежом и сопроводительной документацией.

Для справки:

Корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности. На атомной станции главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя между реактором и парогенератором, работая под давлением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов. Комплект поставки на один энергоблок состоит из четырёх корпусов сферических ГЦНА с проставками.