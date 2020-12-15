В Крыму новая республиканская больница приняла первых пациентов

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Новый корпус республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе принял первых пациентов.

На днях первые 200 пациентов провели в новом медучреждении первую ночь, а к 25 декабря туда переедут все 15 отделений больницы — всего около 650 больных.

Строительство многопрофильного медицинского центра началось в 2017 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития региона.

Комплекс зданий включает 13-этажный лечебно-диагностический корпус общей площадью свыше 58 тыс. м2, поликлинику на 250 посещений в смену, стационар на 734 койки, пищеблок, кислородно-газификационную станцию, котельную, вертолётную площадку.

В многопрофильном медцентре подготовлены 45 реанимационных мест с аппаратами ИВЛ, готовыми к подключению в случае необходимости. Всего в медучреждении находятся 80 аппаратов ИВЛ мобильного и стационарного типа. Всего, согласно проекту, в больнице предусмотрено 140 аппаратов ИВЛ.

Общая стоимость центра составляет более 9 млрд рублей.

В новый корпус переедут приёмный покой и ключевые отделения, среди которых кардиологическое, неврологическое, оториноларингологическое, урологическое, нейрохирургическое, сосудистой хирургии, гинекологическое, гастроэнтерологическое и эндокринологическое. Также будет открыто отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку.

В медицинском центре установлено оборудование общей стоимостью 4 миллиарда рублей. С его помощью будут проводиться высокотехнологичные операции и оказываться помощью пациентам с показаниями, в том числе с острым нарушением мозгового кровообращения, с острым коронарным синдромом, с инфарктами миокарда, аневризмами сосудов головного мозга.

Среди установленной аппаратуры — два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографических комплекса для эндоскопических и эндоваскулярных операций. Все 16 специализированных операционных имеют специфическое оборудование. Ввод в эксплуатацию новой больницы позволит значительно увеличить объёмы и виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.