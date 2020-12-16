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Производство

Новинка среди минипогрузчиков. Российский Митракс мп 635

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Объявлен старт продаж НОВИНКИ - российского минипогрузчика МИТРАКС МП 635.

Шарнирно-сочлененный погрузчик с телескопической стрелой, выпускаемый российским заводом полного цикла ООО"ПО"ВУЛКАН" г.Санкт-Петербург.

Сайт завода https://mitrax.ru/

Технические характеристики https://mitrax....-mitrax-mp-635/

 © Фото из открытых источников

Митракс МП 635 является представителем программы импортозамещения европейских аналогов Avant и MultiOne 6\7 серии.

Цена будет большим плюсом к выбору российского мини-погрузчика.

 © Фото из открытых источников

Отличительные особенности мп 635:

-Шарнирно-сочлененная рама минипогрузчика, малый радиус поворота, удобный обзор рабочей зоны.

-Телескопическая стрела, управление стрелой джойстиком, универсальная быстросъемная сцепка для навесного.

-Гидростатическая трансмиссия, гидроусилитель руля.

-Постоянный 4Х4 полный привод с блокировкой дифференциала .

-Дизельные двигатели: YANMAR (35 л.с.)\Kubota 35,5 л.с.или ММZ Минский моторный завод (35 л.с.)

-Кабина, отопитель, дополнительный свет и большое количество опций.

Универсальная быстрая сцепка позволяет использовать более 200 видов навесного оборудования.

Сферы использования мини-погрузчика Митракс мп 635:коммунальная уборка, ландшафтные работы, фермерское хозяйство,частная территория загородного дома, строительные работы,озеленение, дорожные работы и садово-парковые хозяйства.

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