Новинка среди минипогрузчиков. Российский Митракс мп 635
Опрос: Многофункциональная машина.Для чего нужна?Для участия в опросе вам нужно войти на сайт
- Опрос открыт
|коммунальная уборка
|строительство
|фермерское хозяйство
|частное хозяйство
|газонокосилка
|сельское хозяйство
Объявлен старт продаж НОВИНКИ - российского минипогрузчика МИТРАКС МП 635.
Шарнирно-сочлененный погрузчик с телескопической стрелой, выпускаемый российским заводом полного цикла ООО"ПО"ВУЛКАН" г.Санкт-Петербург.
Сайт завода https://mitrax.ru/
Технические характеристики https://mitrax....-mitrax-mp-635/
Митракс МП 635 является представителем программы импортозамещения европейских аналогов Avant и MultiOne 6\7 серии.
Цена будет большим плюсом к выбору российского мини-погрузчика.
Отличительные особенности мп 635:
-Шарнирно-сочлененная рама минипогрузчика, малый радиус поворота, удобный обзор рабочей зоны.
-Телескопическая стрела, управление стрелой джойстиком, универсальная быстросъемная сцепка для навесного.
-Гидростатическая трансмиссия, гидроусилитель руля.
-Постоянный 4Х4 полный привод с блокировкой дифференциала .
-Дизельные двигатели: YANMAR (35 л.с.)\Kubota 35,5 л.с.или ММZ Минский моторный завод (35 л.с.)
-Кабина, отопитель, дополнительный свет и большое количество опций.
Универсальная быстрая сцепка позволяет использовать более 200 видов навесного оборудования.
Сферы использования мини-погрузчика Митракс мп 635:коммунальная уборка, ландшафтные работы, фермерское хозяйство,частная территория загородного дома, строительные работы,озеленение, дорожные работы и садово-парковые хозяйства.
Читайте также...
- Интересная новинка на рынке спецтехники.Российский аналог европейских минипогрузчиков.
- Российский минитрактор Митракс. Главные новости
- Минитрактор Митракс Т150 и области его применения