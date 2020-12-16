«Русмолко» ввела в эксплуатацию вторую очередь крупного молочного комплекса

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«Русская молочная компания» ввела в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса на 5200 голов в Сердобском районе Пензенской области.

Проект стартовал в прошлом году, первая очередь комплекса ввели в эксплуатацию в декабре 2019-го.

В четвертом квартале этого года «Русмолко» обзавелась новыми двумя коровниками для дойного стада, одним коровником для раннего сухостоя, одним телятником на 500 мест для содержания телок в возрасте от 3 до 5 месяцев и одним телятником на 400 мест для телок в возрасте до 2 месяцев. Телятники оборудованы станциями автоматической выпойки.

Также на комплексе заработал доильно-молочный блок с двумя доильными системами «Карусель» на 80 мест. Здесь же находится молочный зал с танками для хранения, рассчитанный на 300 тонн молока, и зона отгрузки в молоковозы. На объекте имеются ангар для техники, административно-бытовой комплекс, склад производства подстилки с шестью установками для переработки навоза и производства подстилки, водозаборный узел и система навозоудаления.

Чтобы обеспечить молочный комплекс кормами, здесь построили и заполнили 14 силосно-сенажных траншей, склад концентрированных кормов и шротов. Производственные процессы на комплексе объединены в единую IT-систему, которая дает возможность вести постоянный мониторинг всех видов технологических работ.

В настоящее время на комплексе содержатся 4 200 дойных коров, 2 000 нетелей, 1 140 телок в возрасте от 0 до 2 месяцев, 880 телок в возрасте от 2 до 12 месяцев. Суточный валовый надой превышает 140 тонн молока.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд рублей, а финансовым партнером выступил «Россельхозбанк».