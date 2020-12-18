В Петербурге спущено на воду первое российское судно-база для полярных научных экспедиций

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Адмиралтейские верфи (входят в ОСК) 18 декабря спустили на воду ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс» проекта 00903, которая строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Контракт между АО «Адмиралтейские верфи» и Росгидрометом подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство заказа проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

Основные тактико-технические характеристики ЛСП: длина — 83,1 м; ширина — 22,5 м; водоизмещение — около 10390 тонн; мощность ЭУ — 4200 кВт; скорость — не менее 10 узлов; прочность корпуса — Arc8; автономность по запасам топлива — около 2 лет; срок службы — не менее 25 лет; экипаж — 14 человек; научный персонал — 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

© aoosk.ru

© aoosk.ru

© aoosk.ru

Значимым событием не только для коллектива предприятия, но и для российской и мировой науки назвал сегодняшний спуск генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков: «Потепление климата, исчерпание природных ресурсов поставили новые задачи в изучении Северного Ледовитого океана. Совместными усилиями проектанта, учеными института Арктики и Антарктики, Росгидромета и специалистами Адмиралтейских верфей был создан этот уникальный технический проект, реализация которого началась почти два года назад. Сегодня наше предприятие в очередной раз подтвердило свою компетенцию в строительстве сложных наукоемких судов».

© aoosk.ru

© aoosk.ru

Адмиралтейские верфи обладают большим опытом строительства судов ледового класса. В 1959 году на предприятии построен первый в мире атомный ледокол «Ленин»; в 1979-м научно-исследовательское судно «Отто Шмидт»; с начала 2000-х годов: серия из пяти танкеров ледового плавания дедвейтом 20000 тонн; арктические танкеры «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» дедвейтом 70000 тонн; научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников».

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