В Архангельске компания «Регион-лес» открыла новый завод по производству древесных гранул

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Компания «Регион-лес» открыла новый завод по производству древесных гранул, расположенный на территории бывшего Лесозавода № 3 в округе Майская горка города Архангельска.

Производство нацелено на глубокую обработку древесины, основанной на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий. Благодаря инвестициям в новое оборудование в областном центре появился завод по производству древесных топливных гранул из первичной низкосортной древесины.

Объем переработки составит порядка 200 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов в год. Готовая продукция будет отгружаться на суда для последующей отправки зарубежным покупателям. Мощность производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тысяч тонн древесных гранул.

На данный момент с производителем основного технологического оборудования подписан акт о завершении монтажа и прохождении тестов оборудования на холостом ходу, идет обкатка и настройка оборудования.

— Нами построено современное производство, в которое вложен труд многих людей, но на этом мы не останавливаемся, — сообщил директор по развитию ООО «Регион-лес» Павел Верюжский. — В ближайшие годы на этой же площадке мы планируем построить лесопильное производство с объемом входной мощности 350-500 тысяч кубометров круглого сырья, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до 100 тысяч тонн в год.

Предприятие сертифицировано по международным стандартам ответственного лесоуправления и контроля качества. На производстве также внедряются процедуры учета и фиксации данных о затратах энергии и парниковых газах. Поставщики сырья проверяются на соответствие стандартам заготовки древесины с сохранением биоразнообразия ценных лесных участков.

© cdn.dvinanews.ru