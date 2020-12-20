Реконструкция школ. Десять точек на карте

Обзор завершённых проектов, ранее не опубликованных на сайте

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1 сентября десятки новых школ открылись в регионах страны. Ещё больше отремонтированы. На ремонт каждой школы направлены десятки и сотни миллионов рублей.

Две школы после капитального ремонта открылись в Краснояружском районе Белгородской области:

В с. Колотиловка Краснояружского района торжественно открыт «Образовательный комплекс «Слобожанщина»

Образовательный комплекс создан на базе школы, построенной здесь в 1997 году. После проведенного капитального ремонта учреждение начинает работу в новом статусе.

В «Слобожанщине» сформировано 12 классов. Здесь приступили к обучению 110 детей. В школе работают 19 педагогов. Учреждение оснащено современным учебно-наглядным и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой.

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Высокотехнологичные классы, лаборатории, мастерские позволят усилить практическую направленность, обеспечить углубленный уровень преподавания предметов, организовать профильные лагеря и смены. Современные лингафонные кабинеты дадут возможность детям изучать несколько иностранных языков. В школе внедряются технологии бережливого управления, в том числе бережливые проекты. Подвоз обучающихся из других населенных пунктов района будет обеспечен школьным автобусом. Медицинское обслуживание возложено на офис семейного врача сельского поселения. При школе имеется учебно-опытный участок.

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Образовательный комплекс — нетиповой, в нем комбинируются образовательные программы и вводятся новые курсы. Реализуются индивидуальные учебные планы и маршруты, составлено нелинейное расписание. Выстроена система предпрофильного, профильного и профессионального обучения. Организовано взаимодействие с вузами: БелГУ, аграрным университетом имени Горина, БГТУ им. Шухова, созданы агро и медицинские классы.

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Разработана особая модель воспитания на основе народных культурно-исторических традиций Слобожанщины. Имеются программы дополнительного образования, которые актуальны для сельского школьника.

В учреждении также открыты группы детского сада.

В с. Сергиевка Краснояружского района открыли школу после капитального ремонта

Более 100 школьников начали новый учебный год в стенах обновленного здания.

Типовое здание Сергиевской школы было введено в эксплуатацию почти 30 лет назад. За это время был выполнен частичный ремонт. Капитальное обновление образовательного учреждения было начато в феврале этого года. На преображение школы было выделено более 71 млн рублей.

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После капремонта школа изменилась до неузнаваемости, как внешне, так и внутренне. В учреждении появилась новая мебель, компьютерная техника, современное оборудование, необычное интерьерное оформление. Также была благоустроенна и территория школы: для ребят построили «зелёный» класс и установили новое спортивное оборудование. Также на базе СОШ был открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Также две школы реконструированы в Кемеровской области:

Десятая школа, модернизированная по программе «Моя новая школа», открылась в Кемерове

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Основной корпус гимназии № 21 в Кемерове открыт после капитального ремонта по областной программе «Моя новая школа». На комплексное обновление гимназии, где учатся 700 детей, направлены 280 млн рублей.

Гимназия № 21 построена еще в 1966 году. К началу учебного года здание капитально отремонтировали, завезли новую мебель и оборудование, гимназия обрела новый современный облик, соответствующий передовым образовательным стандартам.

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Строители обновили фасад здания, заменили кровлю, отремонтировали помещения гимназии по дизайн-проекту, который разрабатывался по пожеланиям учителей, родителей и учеников. Например, оформление интерьеров в начальной школе для учеников 3 и 4 классов навеяно сказкой Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Для проведения познавательных семинаров, дебатов и литературных дуэлей в школе появился «Гайд-парк» с уголком ораторов. Также создан мини-парк технических развлечений, оснащенный головоломками и развивающими играми. В коридорах организованы зоны отдыха, учебные кабинеты и лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием. В школе отремонтировали спортивный и тренажерный залы, а также танцевальный класс.

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Возле здания благоустроили парковую зону, оборудовали современный стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками и трибунами, создали площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, детскую игровую площадку. Пришкольная территорию оснащена стоянкой для велосипедов и самокатов.

Крупнейшую школу Прокопьевска Кемеровской области отремонтировали по программе «Моя новая школа»

Капитальный ремонт и переоборудование завершились в школе № 45 Прокопьевска. Крупнейшую в городе школу, рассчитанную почти на 1800 мест, модернизировали по региональной программе «Моя новая школа». Объём финансирования составил 322 млн рублей.

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После модернизации школа № 45 стала Городским ресурсным центром развития профессиональных компетенций школьника — по субботам все желающие школьники Прокопьевска смогут посещать ее для занятий по направлениям «WorldSkills Juniors». Для этого в школе есть все необходимое: оборудованы цифровые лаборатории химии, физики, биологии, географии, геологии и экологии, математики и информатики, инженерные классы, класс дизайна, лингафонные кабинеты, телерадио- и издательский центры, кабинет психолога.

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В школе капитально отремонтировали 42 учебных кабинета, актовый, хореографический, спортивный и тренажерный залы, бассейн, тир, столовую. На территории оборудовали универсальную спортивную площадку для волейбола, баскетбола, хоккея, мини-футбола, трибуны для зрителей, площадку для воркаута, современную полосу препятствий для занятий школьного экспериментального класса МЧС.

Завершена реконструкция 406 гимназии в Пушкине в Санкт-Петербурге

Завершена реконструкция зданий школы № 406 по адресу: г. Пушкин, Леонтьевская ул. д. 10, а также здания на Церковной улице д. 16, литера А.

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Четырехэтажное здание школы по адресу: Леонтьевская ул. д. 10 построено в 1963 году, При его реконструкции, помимо прочего, строители заменили металлическую кровлю, построили новые входы в здание, провели утепление наружных стен, демонтаж перегородок, замену полов и оконных и дверных заполнений.

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Трёхэтажное здание школы по адресу: Церковная ул., д. 16 построено в 1956 году. При реконструкции в существующей части здания строители заменили металлическую кровлю и стропильную систему чердака, построили новые входы в здание, утеплили наружные стены, провели демонтаж перегородок, замену полов, оконных и дверных заполнений, установили лифт грузоподъемностью 630 кг и грузовой подъемник грузоподъемностью 100 кг.

В Сампурском районе Тамбовской области завершён ремонт старейшей школы

На первом этапе капремонта сампурской школы, законченном в январе 2020 года, строители полностью заменили кровлю и несущие конструкции крыши. Они обновили фасад и установили пластиковые окна, проложили новую теплотрассу, систему водоотведения и установили ограждение. Стоимость работ составила 30 миллионов рублей.

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На вторую, финальную стадию капитального ремонта из областного бюджета направили ещё 50 миллионов рублей. В здании проложили новые электро- и водопроводные линии, смонтировали вентиляцию, отопление и сигнализацию.

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© i.mycdn.me

Преобразилась и пришкольная территория, где помимо тротуарной плитки, асфальта и резинового покрытия беговой дорожки появилась новая зелёная зона.

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

Теперь 237 учеников школы будут учиться в светлом, комфортном здании, оснащённом новой мебелью, компьютерной и оргтехникой. Двери перед школьниками распахнут не только предметные классы, но и необычные кабинеты «Точки роста».

В Сокольской средней школе в Нижегородской области завершился капитальный ремонт

В шкое покрасили стены, заменили двери, капитально отремонтировали полы. Во всех коридорах уложена безопасная плитка, а в классах — линолеум. Установлены подвесные потолки с экономичными светодиодными светильниками, заменены системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. В целях безопасности обучающихся установлена новая автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

«Все кабинеты также оснащены новой ученической мебелью, книжными шкафами, оборудовано рабочее место учителя. В каждом классе установлено мультимедийное оборудование для проведения качественного образовательного процесса. Например, в кабинет физики мы приобрели эксклюзивное оборудование, необходимое для изучения астрономии, а для качественного изучения иностранного языка оснастили современный лингафонный кабинет. Появился у нас и новый спортивный гимнастический зал», — рассказала Татьяна Смирнова.

Полностью переоборудована гардеробная, которая стала более просторной и функциональной. В ней установлена современная система видеонаблюдения для безопасного хранения вещей.

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На первом этаже, возле кабинетов истории оформление стен выполнено с тематическими фотографиями фрагментов боевых действий, расположены ордена и медали, которыми награждались военнослужащие в годы Великой Отечественной войны.

«Что касается третьего этажа, он разделен на две зоны. Первая — литературная, где расположены QR-коды, просканировав которые можно получить доступ к прочтению произведений школьной программы. Здесь же стоят специальные диванчики, где могут разместиться ученики. Во второй зоне, где находятся кабинеты цифровой образовательной среды, установлен современный стол для занятий робототехникой. В перемены и после занятий ребята смогут развиваться в этом направлении», — добавила директор школы.

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В здании начальной школы также проведён косметический ремонт. Установлены новые двери, лампы в коридорах, заменены подоконники. Выполнены работы по благоустройству территории школы, отремонтировано дорожное покрытие и проложены асфальтовые дорожки.

Объём выделенных средств составил более 25 млн рублей.

Волосовская школа № 1 в Ленинградской области открыла двери после обновления

В обновленном учебном заведении 1 сентября за парты село 920 человек.

На реновацию Волосовской школы № 1 в общей сложности направлено 146 млн рублей.

Реконструкция школы длилась два года. Здесь полностью отремонтированы столовая и пищеблок, бассейн, малый спортивный зал, главное фойе, музей истории школы, коридоры и рекреации, учебные кабинеты, система водоснабжения и канализации.

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Приобретено современное интерактивное оборудование, оформлены игровые зоны в начальной школе, места комфортного отдыха и ожидания, усовершенствованы системы видеонаблюдения и пожаротушения.

На начало нового учебного года сформировано 37 классов. В школьном 25-метровом бассейне отремонтирована чаша и выполнена отделка бассейна.

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МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» была основана в 1935 году. В школе успешно функционирует государственно-общественное управление. В 2013 году Управляющий совет одержал победу в областном конкурсе, и школа приобрела статус базовой площадки по распространению моделей «Государственно-общественного управления в образовании».

Более 70 миллионов рублей направили на капитальный ремонт Паутовской школы Петропавловского района Алтайского края

В Паутовской школе Петропавловского района проведен капитальный ремонт. На ремонт здания школы было привлечено более 70 млн рублей.

Строители отремонтировали системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, электроосвещения, сети связи, теплотрассы. Они заменили пол, оконные блоки, утеплили и облицевали фасад, сделали внутреннюю отделку и устроили шатровую кровлю.

© altairegion22.ru

© altairegion22.ru

Директор Паутовской школы Лариса Кашлева подчеркнула: «В нашей школе завершен капитальный ремонт, этого события ждал весь коллектив. Укомплектованы библиотека, столовая и медицинский кабинет. Сейчас подготавливаем классы: расставляем мебель — шкафы, столы, на подходе парты, ученические стулья и доски. Всё готовится к приходу наших учеников».

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В ведомстве добавили, что на капитальный ремонт социально значимых объектов сферы образования из краевого бюджета выделили более 775 миллионов рублей. До конца 2020 года на эти средства отремонтируют 66 школ и 55 детских садов региона.

Отремонтированную школу № 2 и новую гимназию открыли в поселке Усть-Ордынский Иркутской области

1 сентября с торжественной линейки для учеников первых и одиннадцатых классов вновь начала работать Усть-Ордынская школа. Она была основана в 1927 году, и с момента переезда в новое здание 35 лет назад в ней не проводился капитальный ремонт.

© irkobl.ru

За время реконструкции в учреждении не только обновили фасад и провели отделочные работы. В ней полностью заменили мебель, улучшили материально-техническую базу.

На капремонт школы потрачено 117 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования Иркутской области». Сейчас в школе учится 1451 детей.

Также в Усть-Ордынском начались занятия в гимназии-интернате.

Гимназия открылась на базе здания, построенного для размещения детского дома. Однако в детдоме не оказалось необходимости. Это единственное учреждение в области подобного формата. Она занимается сохранением и развитием бурятского языка.

© irk.today

Рассчитана гимназия на 285 детей, из них 64 — это ребята из отдаленных территорий округа, которые будут жить в интернате постоянно. Для учеников организованы хореографический кружок, оркестр бурятских народных инструментов, театральная студия, а также студия декоративно-прикладного искусства.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

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https://ako.ru/...-novaya-shkola-

https://www.gov...oy/news/194958/

https://vk.com/...-184751655_9660

https://governm...v.ru/?id=261835

https://lenobl....smi/news/29423/

https://www.alt...aya_871730.html