Житель Коврова делает игрушечные машины для детских площадок

34-летний Василий Лютницкий из Коврова делает игрушечные грузовики для детей. Василий увлекся резьбой по дереву — всё началось с игрушечного зайца. Потом мастер решил раскрасить игрушки. А как-то в детском саду, куда ходит сын Василия, мужчину попросили сделать игрушечный автомобиль для площадки.

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У него не было опыта работы с крупными изделиями, но трудностей он не испугался и решил сделать для детей игрушечный грузовик, который будет похож на настоящий. Для кузова первого грузовика детский сад выделил немного брёвен, которых, правда, не хватило для масштабной задумки. Так что Василий сам ездил на пилораму, ходил в строительные магазины и докупал всё нужное.

Колёса, руль, даже госномера — грузовик сразу понравился малышам! Сейчас Василий сделал уже три грузовика для детей. Причём большую часть деталей он покупает на свои деньги.

Мужчина рад любой помощи — от саморезов до автомобильных кресел и руля. Сказать, сколько стоит один грузовик, мастер точно не может: «Цена космическая. Я потихоньку докупал детали с авансов, отпускных, зарплат. Хотел, чтобы работа выглядела достойно».

История Василия есть на нашем сайте https://kartageroev.ru/ Думаем, всё у него получится!