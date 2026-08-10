8 августа в День Ковровского муниципального округа и в День физкультурника в поселке Первомайский состоялось долгожданное событие! На радость всем жителям округа распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта».

Торжественное открытие комплекса собрало много зрителей от мала до велика, будущих посетителей спортивного учреждения, и всех неравнодушных жителей округа.Почетное право поднять государственный флаг РФ предоставили победителю и призёру Всероссийских соревнований по дзюдо, серебряному призеру первенства центрального федерального округа до 23 лет — Пинигину Матвею.

В этом центре каждый может почувствовать себя профессиональным спортсменом, вышедшим на большие соревнования.После открытия гостям ФОКа на главной арене было продемонстрировано то, чем будет жить центр — показательные выступления спортсменов, и знакомство с тренерами.В современный центре, будет развиваться футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс, в ближайших планах — открытие тренировочных групп по каратэ, грепплингу и джиу-джитсу.

https://gorodko...ntr-sporta.html

Фото: ВК-страница Администрации Ковровского района.