В Ковровском округе Владимирской области открылся Центр спорта
8 августа в День Ковровского муниципального округа и в День физкультурника в поселке Первомайский состоялось долгожданное событие! На радость всем жителям округа распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта».
Торжественное открытие комплекса собрало много зрителей от мала до велика, будущих посетителей спортивного учреждения, и всех неравнодушных жителей округа.Почетное право поднять государственный флаг РФ предоставили победителю и призёру Всероссийских соревнований по дзюдо, серебряному призеру первенства центрального федерального округа до 23 лет — Пинигину Матвею.
В этом центре каждый может почувствовать себя профессиональным спортсменом, вышедшим на большие соревнования.После открытия гостям ФОКа на главной арене было продемонстрировано то, чем будет жить центр — показательные выступления спортсменов, и знакомство с тренерами.В современный центре, будет развиваться футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс, в ближайших планах — открытие тренировочных групп по каратэ, грепплингу и джиу-джитсу.
https://gorodko...ntr-sporta.html
Фото: ВК-страница Администрации Ковровского района.
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